¿Por qué retroceder y avanzar el reloj? Dejemos el cambio de hora como un tema del pasado

En la primavera del 2022 sucedió algo sorprendente. No, no me refiero a que todos cambien sus relojes una hora sin una buena razón; desafortunadamente, eso sucede dos veces al año. Me refiero a que el senado de EEUU aprobó mi legislación, por consentimiento unánime, para eliminar la inútil tradición del cambio de hora.

Piénsenlo. ¿Por qué “retrocedemos” y “avanzamos” año tras año? No es por los movimientos del sol y la luna. No se debe a la preferencia popular: 22 estados, incluyendo mi propio estado de Florida, promulgarían un horario de verano (DST) de un año de duración si el Congreso lo permitiera. Y definitivamente no se debe a preocupaciones por la salud pública.

De hecho, cuando volvamos a la hora estándar este domingo, es probable que la salud pública disminuya. Por un lado, oscurecerá mucho más temprano durante las horas del día. Esto es problemático para toda nuestra sociedad, que hace muy poco ejercicio y pasa demasiado tiempo frente a una pantalla. Pero es especialmente problemático para nuestros hijos. Sé por experiencia personal que los niños son más felices y saludables cuando pasan sus horas después del colegio jugando fútbol en el parque que cuando se van directamente a sus habitaciones.

Eso tampoco es todo. Según varios estudios científicos, el estrés impuesto a nuestros cuerpos por el cambio brusco del tiempo puede provocar un aumento del seis por ciento en los accidentes automovilísticos, un aumento del ocho por ciento en los accidentes cerebrovasculares, un aumento del 11 por ciento en la depresión y un aumento del 24 por ciento en los ataques cardíacos.

Con todas estas desventajas, ¿por qué seguimos cambiando de reloj? Mucha gente cree que lo hacemos para beneficiar a los agricultores, pero eso no es cierto. “Retrocedemos” y “avanzamos” simplemente debido a las medidas anticuadas de conservación de energía de la Primera Guerra Mundial. Esas medidas probablemente tenían sentido en ese momento. Pero eso no significa que tengan sentido ahora, más de cien años después.

La conclusión es la siguiente. Si una parte sustancial de nuestra población quiere eliminar el cambio de hora (lo hace), y si hay buenas razones para pensar que estaríamos mejor sin él (las hay), entonces deberíamos pasar mi legislación.

Ahora, algunas personas están en desacuerdo con mi proyecto de ley porque prefieren el horario estándar al horario de verano, y tienen la impresión que mi proyecto de ley exigiría este último. Es cierto que mi Ley de Protección del Sol haría que el horario de verano fuera el predeterminado, y si ya lo aplicamos durante ocho meses al año, ¿por qué no debería serlo? Pero no es cierto que mi proyecto de ley impondría esto en contra de la voluntad de la gente. De hecho, la ley actual permite a los estados optar por no aplicar el horario de verano sin una ley del Congreso. Arizona y Hawái ya lo han hecho.

Al final del día, está claro que “retroceder” y “avanzar” el horario han dejado de cumplir su propósito. Espero que podamos pasar mi proyecto de ley en ambas cámaras del Congreso este año, porque a todos nos vendría bien un poco más de sentido común en este país.