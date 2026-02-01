¿Qué países han declarado ilegal el comunismo?

Mientras algunos intentan reescribir la historia para presentar al comunismo como una alternativa “social” o “liberadora”, los países que lo padecieron no tienen dudas: lo prohíben. No por moda, o cálculo político, sino porque conocen el precio real de esa ideología. Saben que detrás de cada consigna comunista hubo cárceles secretas, hambrunas provocadas, persecución religiosa, censura total y millones de vidas destruidas.

Desde Europa del Este hasta Asia, los Estados que sobrevivieron a dictaduras comunistas han decidido blindarse contra cualquier intento de resurgimiento.

En Europa, Polonia, República Checa, Rumanía, Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania y Georgia han sido categóricas: el comunismo no vuelve. Han prohibido sus símbolos, su propaganda y sus organizaciones porque no están dispuestos a permitir que quienes justificaron deportaciones, torturas y ocupación militar vuelvan a disfrazarse de “proyecto progresista”. Para estos países, el comunismo es una herida abierta, un trauma histórico y una amenaza que no merece segundas oportunidades.

En Asia, la respuesta es aún más implacable. Indonesia castiga la difusión del marxismo-leninismo con penas de hasta 20 años de prisión tras el sangriento intento de golpe de 1965. Corea del Sur considera la propaganda comunista un riesgo directo para su seguridad nacional frente al régimen totalitario del Norte. Y otros países como Myanmar, Tailandia y Kazajistán han impuesto restricciones severas para impedir que grupos radicalizados utilicen el discurso revolucionario como plataforma para desestabilizar al Estado.

El mensaje que envían estos países es inequívoco: el comunismo no es una alternativa política, es una advertencia histórica. Allí donde gobernó, dejó ruinas humanas, económicas y morales.

No se trata de censura o intolerancia, sino de memoria y de proteger la democracia de una ideología que, cada vez que tuvo poder absoluto, lo usó para aplastar libertades.

El mundo ya pagó demasiado caro por experimentar con el totalitarismo rojo, y quienes lo vivieron no están dispuestos a permitir que ese error se repita.