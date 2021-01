Quo warranto o impeachment para Biden

Bien claro y oportunamente, se pronunciaron los ciudadanos en el estado Wyoming y recolectaron rubricas para destituir a su falso representante en el Congreso de los EEUU, Liz Cheney, por anular el mandato popular y participar en la cacería de brujas contra presidente Trump. En dos días tenían más de 36 000 personas que solicitaron la renuncia urgente de la Presidenta del Partido Republicano en la Cámara de Representantes.

En realidad, lo más heroico y contundente, que enaltece el espíritu patriótico y el honor de la nación, ha sido el juicio político (impeachment) al mandatario Joe Biden, solicitado en la Cámara de Representante de los EEUU por Marjorie Taylon Greene, representante republicana por Georgia. Greene introdujo los artículos de acusación, el jueves 21/01/2021, que son corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias y nepotismo; consulta el PDF en Twitter @RepMTG. Marjorie, gracias por tu civismo y heroísmo, por representar a todo un pueblo, la América constitucional y libre.

En los últimos años observamos la gran injerencia de los medios de información-comunicación, de las grandes tecnológicas y otras corporaciones: cinematografías, académicas, universitarias, bancos y otros acosadores y secuestrados de la libertad de expresión y de hablar. La prensa como el cuarto poder para equilibrar la realidad se volvió parcializada e ideológica y estuvo en la conspiración del secuestro del voto de los ciudadanos estadounidenses y en la cultura de devaluación y censura al pensamiento diferente.

La realidad nos muestra que los oligopolios corporativos se encuentran en el poder de los EEUU, promoviendo una cultura de izquierda extrema que se parece mucho al socialismo de Hitler o de Mussolini, cuya dirección es por los globalistas sorosistas. A estos le será muy difícil sostenerse ante la competitividad del Partido Comunista de China (PCCH) y sus muchos promotores corruptos dentro del país; al final, si sigue esa situación en EEUU, la China comunista se alzará y consolidará su posición de primera potencia internacional y cabeza del Nuevo Orden Mundial.

No hay peor sordo que el que no quiera oír; parece haber este sentir en muchas instituciones de EEUU. La inconstitucionalidad en el proceso electoral, el fraude masivo en las elecciones 2020, la injerencia extranjera con el apoyo de nacionales, todo comprobado por los servicios de inteligencia que se negaron a relevar su información al público y que luego fue conocida con la desclasificación presidencial. Eso hubiera bastado para la creación de una comisión mixta del Congreso para investigar cualquiera de esas posibilidades. Ahora solo existe una oportunidad para salvar a la república constitucional americana y es el proceso u orden judicial quo warranto.

Los diarios Naturalborncitizen, Gateway Pundit y otros sitios comenzaron a promover esta acción judicial y exponen que “El contragolpe de MAGA es Quo Warranto en el Tribunal del Distrito de DC: Muestre los recibos del fraude electoral”. Y continúa explicando que “La conclusión que SCOTUS ha sostenido que la elección de cualquier funcionario de los Estados Unidos puede ser impugnada por fraude o error mediante una orden judicial de quo warranto. Y el Tribunal del Distrito de DC. Tenemos un estatuto. Tenemos un lugar. Traiga los recibos, presidente Trump”.

También asegura Naturalborncitizen que “Si no trae los recibos por quo warranto, habrá renunciado. Esta todo dentro o fuera. No queda más opciones. Esto debe hacerse. Tienes que darle una oportunidad a la ley adecuada en el lugar adecuado. Si renuncia ahora, se transmitirá como una admisión de que no hubo fraude, error o anarquía por parte de los funcionarios electorales”. Quizás, por esos la abogada Sidney Pawell, de Nosotros El Pueblo, retiró recientemente los casos que tenía presentado en la Corte Suprema de Justicia y el presidente Donald Trump afirmó que “volverá”.

Por supuesto, ambos procedimientos legales, quo warranto e impeachment, pondrían fin al período de mandato de Joe Biden. En el juicio político solo se condenaría por la corrupción realizada en la época de su vicepresidencia. Aunque lo condenen y expulsen, se le daría legitimidad en su cargo ejecutivo y lo ocuparía su sucesora actual dejándose oficializado un régimen autocrático en la dirección del país. Por eso el quo warranto es la oportunidad para en un juicio por jurado y público y demostrar que la investidura y ocupación inconstitucional del principal cargo público del Estado y la renuncia de todo el régimen.

Señor presidente Trump, 75 millones de estadounidense se le mutiló su libertad de pensamiento a través del voto electoral, muchos fueron perseguidos y hostigados y expulsados de sus trabajos. Ser escuchado es necesario, evitaría la guerra civil y esto es posible con el proceso jurídico, el quo warranto. La inconstitucionalidad se consumó, por lo que es la hora de neutralizar y ponerle fin al iniciado régimen socialista, nazista o del siglo XXI, y sus palabras sean una realidad perentoria: “Volveré de alguna forma (back in some form). Quiero que sepas que el movimiento que iniciamos apenas está comenzando. Nunca ha habido algo así”. Entonces, América será más grande que nunca jamás.