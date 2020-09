R2P y un Plan Marshall para Venezuela

Tres son los postulados de la Responsabilidad de Proteger:

1) Cada Estado tiene la responsabilidad primaria de proteger a su población de los crímenes masivos. Como está probado, los criminales en Venezuela son los usurpadores de los poderes del Estado.

2) La comunidad internacional tiene la responsabilidad de asistir a los Estados en el cumplimiento de dicha protección, entiéndase, ayudar a las autoridades legítimas a proteger a su pueblo.

3) La comunidad internacional debe utilizar vías diplomáticas, humanitarias y otros mecanismos pacíficos para proteger a las poblaciones de los crímenes mencionados.

Si un Estado falla en su compromiso de proteger a su población o de poner fin a los crímenes masivos (como es el caso actual de Venezuela), la comunidad internacional debe estar preparada para tomar medidas más firmes, incluyendo el uso de la fuerza colectiva.

De lo antes dicho queda claro que cuando los métodos pacíficos no dan resultado, y no se detienen los crímenes, la fuerza debe operar. El presidente Guaidó pide a los Estados miembros de la ONU “considerar una estrategia que contemple escenarios, luego de agotada la vía diplomática. Ha llegado el momento de acciones oportunas y decisivas”. ¿Qué más esperar? Cada día que pasa se incrementa el número de muertos, sea por la acción directa de las manos criminales de los torturadores y asesinos, o sea por la acción destructora de las instituciones, la economía y la vida social en condiciones saludables. Venezuela necesita un apoyo integral para poner punto final al crimen, pero más aún, requiere de una acción semejante al Plan Marshall, surgido en apoyo a la Europa devastada después de la segunda guerra mundial, requiere de recursos para solventar la grave crisis humanitaria y reconstruir el país.

No obstante, el problema no es solo de la comunidad internacional que tiene la Responsabilidad de Proteger. Hay una responsabilidad primaria e indelegable de los venezolanos, de todos sin excepción, tanto de los políticos como de la sociedad civil organizada, obligados a unir estrategia y acción, a marchar con unidad de propósito en procura de la libertad y la democracia, constituyendo de inmediato un Gobierno de Transición. A un pueblo unido y dispuesto a defender su derecho a la vida no lo detiene nadie. Es la hora de marchar juntos y ponerle punto final a la dictadura, con la comunidad internacional y un plan general de protección y ayuda.

El autor es el presidente de VenAmérica