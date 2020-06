Retorno a la República de Bolivia termina el estado dictatorial

La denominada constitución del Estado Plurinacional no es boliviana, es un modelo y texto impuestos por el grupo trasnacional de Chávez y Castro (castrochavismo) para la permanencia indefinida de Evo Morales en el poder. Se origina en la “agenda de Octubre” luego del golpe de estado y se aplica con la falsificación hecha en la ley 2631 de reforma constitucional que adulteró la ley de necesidad de reforma de 8 de agosto de 2002 introduciendo la reforma total de la constitución expresamente prohibida. La Constitución de la República de Bolivia en su Art. 230 solo admite “reforma parcial”, o sea, solo “enmiendas”, de manera que al imponer la “reforma total” por vía de la “asamblea constituyente” la ley 2631 falsifica no solo la ley de necesidad que no contenía tal despropósito, sino que suplanta el texto mismo de la Constitución.