Saldré a correr

Al fin el Gobierno de España permitirá el sábado salir de casa a los deportistas, así que he desempolvado mi ropa deportiva, porque no creo que me dejen vestirme de explorador y pasear la ciudad liándome a tiros con las gaviotas. El último pantalón de deporte que compré me queda un poco apretado. Tiene el logotipo de Adidas de los años 80. En cuanto a la camiseta, deja la barriga al aire, lo que puede hacer que me confundan con la Barbie obesa saliendo de clase de Pilates. Soy uno de tantos hombres valiosos que, con tal de ver el sol, van a perecer este fin de semana realizando prácticas deportivas de alto riesgo como atarse los cordones, concatenar largas zancadas, o limpiarse el sudor de la frente y caminar a la vez.