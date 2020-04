La forma más fácil y conveniente es solicitar en línea. Use nuestra aplicación on line para inscribirse en Medicare. Tarda menos de 10 minutos. En la mayoría de los casos, una vez que su solicitud se envía electrónicamente, ya está. No hay formularios para firmar y generalmente no se requiere documentación. El Seguro Social procesará su solicitud y se comunicará con usted si necesitamos más información. Recibirá su tarjeta de Medicare por correo. Es conveniente, rápido y fácil. No es necesario conducir a una oficina local del Seguro Social o esperar una cita con un representante del Seguro Social. Comience hoy en www.segurosocial.gov/benefits/medicare.

Pregunta: ¿Cuánto recibiré si califico para los beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)? J. Soler, Key Biscayne FL.

Respuesta:

El monto de su beneficio de SSI depende de dónde vive y de cuánto ingreso tiene. El pago máximo de SSI varía a nivel nacional. Para 2020, el pago federal máximo de SSI para una persona elegible es de $783 por mes y $ 1.175 por mes para una pareja elegible. Sin embargo, muchos estados agregan dinero al pago básico. Para más información, visite www.socialsecurity.gov/ssi.

Pregunta: Mi hijo, que recibe el Seguro Social, asistirá a su último año de secundaria en el otoño. Cumplirá 19 años en unos pocos meses. ¿Debo completar un formulario para que sus beneficios continúen? R. Simms, Miami Beach FL.

Respuesta:

Sí. Debería recibir un formulario, SSA-1372-BK, por correo aproximadamente tres meses antes del cumpleaños de su hijo. Su hijo necesita completar el formulario y llevarlo a la oficina de su escuela para obtener la certificación. Luego, debe devolver la página dos y la página tres certificada nuevamente al Seguro Social para su procesamiento. Si no puede encontrar el formulario que le enviamos por correo, puede encontrarlo en línea en: www.segurosocial.gov/forms/ssa-1372.pdf.

Pregunta: ¿Cómo se calculan mis beneficios de jubilación? A. Pérez, Hialeah FL.

Respuesta:

Sus beneficios del Seguro Social se basan en ganancias promediadas durante su vida. Sus ganancias reales primero se ajustan o "indexan" para tener en cuenta los cambios en los salarios promedio desde el año en que se recibieron las ganancias. Luego calculamos sus ingresos indexados mensuales promedio durante los 35 años en los que ganó más. Aplicamos una fórmula a estas ganancias y llegamos a su beneficio básico. Esta es la cantidad que recibiría a la edad plena de jubilación. Puede estimar su beneficio utilizando nuestro Estimador de jubilación, que ofrece estimaciones basadas en sus ganancias del Seguro Social. Puede encontrar el Estimador de jubilación en www.segurosocial.gov/estimator.

Pregunta: He estado recibiendo beneficios por discapacidad del Seguro Social durante muchos años. Estoy a punto de alcanzar mi plena edad de jubilación. ¿Qué pasará con mis beneficios por discapacidad? L. Jones, Hollywood FL.

Respuesta:

Cuando alcance la “edad plena de jubilación”, lo cambiaremos de los beneficios por discapacidad a los de jubilación. Pero ni siquiera notará el cambio porque el monto de su beneficio seguirá siendo el mismo. Es solo que cuando alcanza la edad de jubilación, consideramos que es un "jubilado" y no un beneficiario por discapacidad. Para obtener más información, visite www.socialsecurity.gov.

Pregunta: Tengo un Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) y vivo con mis dos hermanos en un departamento. Mi pago de SSI se reduce en un tercio porque la oficina del Seguro Social dice que no pago lo suficiente de los gastos del hogar. ¿Cuánto de los gastos debo pagar para obtener la tarifa completa de SSI? R. Cabrera, Davie, FL.

Respuesta:

Según las reglas del programa, debe pagar una parte igual de los gastos. Debido a que hay tres de ustedes en el hogar, debe pagar un tercio de los gastos. Si no está pagando una parte igual de la renta, servicios públicos, comestibles y otros gastos del hogar, se debe reducir su pago de SSI. Para obtener más información, visite www.socialsecurity.gov.