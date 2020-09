VenAmérica y otras 14 organizaciones de la sociedad civil, hace ya varias semanas en documento que denominamos “La libertad no espera”, presentaron una “Solución electoral con respaldo internacional”, que no es otra cosa que una consulta popular plebiscitaria y vinculante, para que el soberano se exprese y tome decisión en esta encrucijada. Luego numerosas organizaciones políticas y de la sociedad civil se han sumado a la Asamblea Nacional y al gobierno de Guaidó, para aupar una solución electoral con respaldo internacional. No obstante, queremos llamar la atención sobre la imperiosa necesidad de tomar decisiones con prontitud, ponderando la opinión de los países amigos y del anunciado pronto pronunciamiento del Grupo de Contacto, que es particularmente importante, ya que reiteramos indispensable el respaldo internacional a la solución electoral y la necesidad que la ciudadanía conozca de tal decisión.