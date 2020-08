Pregunta: ¿Es ilegal laminar mi tarjeta de Seguro Social? S. Grant, Miami FL.

Respuesta:

No, no es ilegal, pero lo desalentamos. Es mejor no laminar su tarjeta. Las tarjetas laminadas hacen que sea difícil, a veces incluso imposible, detectar características de seguridad importantes y un empleador puede negarse a aceptarlas. La Ley de Seguridad Social requiere que el Comisionado de Seguridad Social emita tarjetas que no pueden ser falsificadas. Incorporamos muchas funciones que protegen la integridad de la tarjeta. Incluyen técnicas de impresión y papel altamente especializadas, algunas de las cuales son invisibles a simple vista. Mantenga su tarjeta de Seguro Social en un lugar seguro con sus otros documentos importantes. No lo lleves contigo. Obtenga más información en www.socialsecurity.gov.

Pregunta: Mi cónyuge falleció recientemente y mi vecino dijo que mis hijos y yo podríamos ser elegibles para los beneficios de sobrevivientes. ¿No tengo que tener la edad de jubilación para recibir los beneficios? C.Kelly, Coconut Grove FL.

Respuesta:

No. Como sobreviviente, puede recibir beneficios a cualquier edad si está cuidando a un niño que recibe beneficios del Seguro Social y es menor de 16 años. Sus hijos son elegibles para beneficios de sobrevivientes a través del Seguro Social hasta los 19 años si es soltero y asiste a la escuela primaria o secundaria a tiempo completo. Tenga en cuenta que aún está sujeto al límite de ganancias anuales si está trabajando. Si no está cuidando niños menores, deberá esperar hasta los 60 años (50 años si está discapacitado) para cobrar los beneficios de sobrevivientes. Para obtener más información sobre los beneficios para sobrevivientes, lea nuestra publicación Beneficios para sobrevivientes en www.segurosocial.gov/pubs.

Pregunta: Noté que mi fecha de nacimiento en los registros del Seguro Social es incorrecta. ¿Cómo lo corrijo? P. Lastra, Miami FL.

Respuesta:

Para cambiar la fecha de nacimiento que se muestra en nuestros registros, siga los siguientes pasos:

Complete una Solicitud de Tarjeta de Seguro Social (Formulario SS-5);

Muéstrenos documentos que prueben: o ciudadanía estadounidense (si no ha establecido previamente su ciudadanía con nosotros); o edad; y o identidad; entonces

Lleve (o envíe por correo) su solicitud completa y documentos a su oficina local del Seguro Social.

Tenga en cuenta que todos los documentos deben ser originales o copias certificadas por la agencia emisora. No podemos aceptar fotocopias o copias notariadas de documentos. Para obtener detalles sobre los documentos, visite www.socialsecurity.gov/ss5doc.