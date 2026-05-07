jueves 7  de  mayo 2026
OPINIÓN

"Santa Sede e Iglesia cubana pueden ser actores en reconstrucción nacional", dice defensor de DDHH

Yaxys Cires, director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, ve positivo el encuentro entre Marco Rubio y el Papa

Yaxys Cires, director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

Yaxys Cires, director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

Cortesía del autor
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI. “Desde el punto de vista político, la visita del Secretario de Estado Marco Rubio a la Santa Sede reviste gran importancia como esfuerzo por mantener una interlocución fluida entre dos actores que, aunque puedan discrepar en determinadas cuestiones, son fundamentales en la comunidad internacional”, afirmó Yaxys Cires, director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

El activista de los derechos humanos añadió a este encuentro entre Rubio y el papa León XIV le suma una dimensión particular, el hecho de que el funcionario sea un hombre de fe y que considera la dignidad humana como un valor primordial.

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Cires apuntó que según ha trascendido, uno de los temas tratados (o a tratar) es la situación de Cuba.

“Consideramos que la colaboración entre la Iglesia y Estados Unidos para apoyar al pueblo cubano tras el paso del huracán Melissa ha sido positiva y efectiva para miles de hogares en la isla que ya vivían en la extrema pobreza que alcanza a 89%. En este contexto, el encargado de negocios de USA en La Habana, Mike Hammer, ha desempeñado un papel clave en la construcción de ese espacio de cooperación y confianza”.

Acotó que: “La Santa Sede y la Iglesia cubana, son actores de estabilización y apoyo al pueblo cubano en el presente, pero sobre todo lo serían en el proceso de reconstrucción nacional”.

Cires concluye que: “La Iglesia cubana está junto al pueblo y, aunque enfrenta retos, especialmente las limitaciones impuestas por el Estado y la escasez de vocaciones sacerdotales y religiosas, puede también, desde el respeto a los diversos roles sociales, acompañar la búsqueda de un gran acuerdo político nacional entre los cubanos de buena voluntad, con la participación del exilio y de la sociedad civil organizada”.

FUENTE: Con información de Yaxys Cires

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