sábado 17  de  enero 2026
Opinión

Trump: Espada de doble filo y promesa que se hizo carne

La libertad no consiste en hacer lo que nos gusta, sino en tener el derecho de hacer lo que debemos.” San Juan Pablo II

Pbro. Juan Lázaro Vélez González.

Pbro. Juan Lázaro Vélez González.

DLA
Por Pbro Juan Lázaro Vélez González

A lo largo de la historia de la humanidad siempre hemos estado en un desafío constante de superación personal y social. En definitiva, es buscar la felicidad que nos hace plenos en el alma y en el espíritu. En la Sagrada Escritura encontramos la importancia e impacto de las palabras que van conformando la vocación de los profetas y su misión en medio del pueblo en busca de su liberación.

Por eso, cuando un presidente promete capturar a un narco-tirano y ayudar a un pueblo a recuperar su libertad, no se trata de retórica, sino de responsabilidad cívica y moral que se hace historia en el cumplimiento de la promesa. Por consiguiente, cuando una promesa se hace pública, deja de pertenecer a quien la pronuncia y pasa a ser patrimonio de los pueblos que esperan la realización de esa promesa.

Lee además
Carlos Orense, acusado de narcotraficante por EEUU
NARCOTRÁFICO

EEUU condena a cadena perpetua a narcotraficante vinculado al régimen de Venezuela
El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, vestido con uniforme militar
PERSECUCIÓN

Diosdado Cabello convierte el Comando Antidrogas de Venezuela en un centro de tortura y represión

La espada de doble filo no es la amenaza o la violencia institucionalizada, sino el carácter recto de un compromiso hecho realidad. Es sumamente importante destacar y exponer que no estoy idolatrando a un líder ni confundiendo política con salvación. Se trata de comprender el peso histórico y su contexto.

Es ahí donde comienza el filo a cortar con medida exacta, pero se hace mucho más peligroso, porque al establecer métodos y procesos de democratización en las instituciones y estructuras de poder, no es nada fácil; esto lleva tiempo implementarlo. Por eso la importancia transparente y pacífica en la transición. Quien se ha comprometido a liberar a un pueblo del tirano, se responsabiliza a no negociar con la injusticia en ninguna de sus formas.

Venezuela, Cuba y Nicaragua son naciones heridas, son símbolos del sacrificio personificado en cada rostro hambriento y sediento de libertad con el anhelo de vivir en plenitud de derechos humanos. Por consiguiente, esta promesa resuena no solamente en esta región, sino también en Teherán, y en cada nación donde la dictadura ha implantado el terror y el horror de la despersonalización.

La historia ofrece precedentes incómodos y sanadores al mismo tiempo. Panamá lo sabe muy bien. En ese país la promesa cruzó fronteras y dejó claro que la impunidad no siempre es eterna.

La promesa cristiana y humana no es ingenua. No absolutiza líderes ni convierte a los poderosos en mesías. Por eso este momento exige pasos trascendentales en los procesos de transición política y democrática.

Hoy la historia se reescribe con esperanza en Venezuela y lo será también en otras naciones que vislumbran ese gran día de liberación.

Temas
Te puede interesar

De Caracas a Dubái: la red criminal que une a Hezbolá, Irán y al ELN con epicentro en Venezuela

Trump invita a más líderes a unirse al "consejo de paz" para Gaza; inicia segunda fase del plan

Trump destruye la interconexión de enemigos en el Hemisferio Occidental

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La líder democrática y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue rescatada por el equipo Brave Bull Rescue
NOBEL DE LA PAZ

Revelan detalles del operativo clandestino que sacó a María Corina Machado de Venezuela

Alex Saab formará parte de la mesa de diálogo de México por decisión de Maduro.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez destituye a Álex Saab, presunto testaferro de Maduro, en medio de presiones de EEUU

Un avión F/A-18E Super Hornet, asignado al Escuadrón de Cazas de Ataque 31 de Estados Unidos.
Lucha contra el narcotráfico

EEUU advierte de "actividad militar" en el espacio aéreo desde México a Ecuador ¿Por cuánto tiempo?

Dereck Rosa aceptará culpabilidad en el caso por el asesinato de su madre.
AUDIENCIA

Giro clave en el caso de Dereck Rosa acusado de matar a su madre; el menor aceptaría culpabilidad

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump junto al secretario de Estado y principal asesor de seguridad nacional, Marco Rubio. video
NUEVO ORDEN

Trump destruye la interconexión de enemigos en el Hemisferio Occidental

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump junto al secretario de Estado y principal asesor de seguridad nacional, Marco Rubio. video
NUEVO ORDEN

Trump destruye la interconexión de enemigos en el Hemisferio Occidental

Por Leonardo Morales
Contenedores para el envío de mercancías en el Puerto de Miami el 7 de agosto de 2025.
Seguridad nacional

EEUU anuncia nuevos aranceles a 8 países europeos si no apoyan compra de Groenlandia

Daniel Pérez, presidente de la Cámara de Florida.
POLÍTICAS MIGRATORIAS

Florida avanza en proyecto de ley que obligaría a empresas a verificar estatus migratorio de sus empleados

A Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, lo detuvieron la primera semana de enero de 2025 en Caracas.
Venezuela

Hija de Edmundo González Urrutia vio a su esposo tras un año preso: "Basta de tanto ensañamiento"

Un avión F/A-18E Super Hornet, asignado al Escuadrón de Cazas de Ataque 31 de Estados Unidos.
Lucha contra el narcotráfico

EEUU advierte de "actividad militar" en el espacio aéreo desde México a Ecuador ¿Por cuánto tiempo?