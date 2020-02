Un comentario objetivo y calmado sobre el Real Madrid

He empezado el día mojando la tapa de mermelada en el café y enroscando la tostada en el tarro. La culpa la tiene el Real Madrid. No he pegado ojo. Cualquiera sabe que para un madridista solo hay algo peor que perder un partido de Champions en el Bernabéu y es perderlo contra un equipo entrenado por Guardiola, que fue el tipo que puso de moda la corbata cortada y, una vez consumada la infamia, se pasó al cuello vuelto y al luto, de forma bastante consecuente. Pero todo eso te da la medida del personaje. Un hombre que lleva una corbata inexistente es muy capaz de defender una república inexistente. Una cosa lleva a la otra. Pero me han dicho que no mezcle fútbol y política, de modo que no hablaré de Guardiola, ni de Bernie Sanders, célebre pelotero que es en Estados Unidos lo más parecido que hay a meterse un gol en propia puerta.