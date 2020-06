Una defensa a ultranza de los Conguitos

El chocolate es también una compañía de vida. El que fundó Antonio Lacasa en 1852 lo ha sido para mí. Sus bombones cortados Uña me parecen un anticipo del paraíso. Sus parasoles de chocolate me hacen la misma ilusión que cuando me los regalaban por soportar estoicamente la tortura de ponerme una inyección. Sus caramelos de goma Gummy Jelly, cada vez que aparecen, me hacen volver a ser un niño, como en la canción de Los Secretos. Y como escritor, creo que no podría haber terminado ninguna de mis obras sin la colaboración de las chocolatinas Lacasa, que te inspiran, te reconfortan, te levantan el ánimo cuando algo se atasca en el libro, y te hacen dar gracias a Dios por ese bien preciado que es el chocolate, que en las sabias manos de esta empresa familiar tan querida en España se convierte siempre en camino de virtud, belleza y salvación. Esto no demuestra que puedas ir al Cielo solo por comer bombones pero se aproxima mucho, y ninguno de mis teólogos de cabecera estaría en condiciones de desmentirlo. El infierno debe ser un lugar repleto de gente sin chocolate.