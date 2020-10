Una fiesta de beodos

Con el tiempo, este asunto de dedicar días a las cosas más estúpidas, ha alcanzado tal extensión que la vieja pretensión masónica de descristianizar el calendario parece haberse cumplido, siempre y cuando seas capaz de contener la risa: ya puedes tener tu propio almanaque con el día de la Oscilación, el Día de las Tortugas -23 de mayo- y el Día Mundial de la Pereza -19 de agosto-, y el Día de Llevar al Perro al Trabajo -22 de junio-, en el cual aprovecho para recomendar a mis lectoras que eviten llevar al marido a la oficina porque no computa y no creo que te den el día libre por eso, salvo que realmente quieran verlo bien lejos. Tengo un amigo al que su mujer llevó un 22 de junio a su despacho y los jefes le hicieron emplear el urinario en equilibrio con una pata alzada. Dice que no se sentía tan humillado desde la última vez que participó en una carrera de galgos.