viernes 18  de  septiembre 2026
OPINIÓN

Una metralla de masareal

Vivencias que toman forma de relatos y conllevan a la reflexión

Camilo Loret de Mola

Camilo Loret de Mola

Diario las Américas | CAMILO LORET DE MOLA
Por CAMILO LORET DE MOLA

A Ignacio la familia “se le ha bajado” con un pedido de lo más extraño: necesitan una caja de tizas...

“De las de yeso”, me explica desde la cocina de su casa, “las tizas comunes, con las que escribían en las pizarras los maestros de las escuelas de nuestra infancia”.

Lee además
la esquinita de reme
OPINIÓN

La Esquinita de Reme
usted pasara la noche en la carcel
RELATO

Usted pasará la noche en la cárcel

Según me cuenta, las barras de caliza compactas son infalibles a la hora de descubrir a los estafadores que en Cuba, venden trucadas, las balitas de gas.

Me quedo de una pieza, no entiendo cómo se pueden asociar un acto de protección, con el tanquecito de gas y la tiza de mi niñez en una sola ecuación.

Pero Ignacio no acaba de explicarme, prefiere contarme lo caro que le sale, desde Miami, garantizar el suministro de gas licuado en La Habana, para que la familia en la isla pueda cocinar, “imagínate, un vecino que fue profesor universitario anda recogiendo trozos de madera por la calle porque no tiene como pagar el servicio”.

Ignacio se gasta 120 dólares al mes en la compra de la balita a través de una agencia de paquetería, “son noventa dólares por la balita y treinta por el envío a la casa de tu familia”.

Pero el negocio no admite devolución: una vez tu familia acepta el tanque y el distribuidor se va no hay manera de reclamar.

“Se están dando casos de tanques entregados vacíos o hasta llenos de agua para que pesen y parezcan llenos”, cuenta Ignacio contrariado, “por eso tienes que recibir al muchacho con la tiza en una mano y un trapo mojado en la otra y en su cara hacerle la prueba al depósito”.

Por fin, parece que llegamos al momento de la explicación, pero Ignacio vuelve a desvariar: ahora me muestra dos cajitas con tizas, son barras menos frágiles y mucho más gruesas que las que recuerdo en la primaria de Cuba. Además, aquellas de mi barrio eran todas blancas y mi amigo las ha conseguido hasta de colores. “Baratísimas, bro, ahora hay que ver cuánto me cuesta mandarlas”.

“¿Y qué hacen con ellas?”, lo apremio. Ignacio me deja con la palabra en la boca y me lleva hasta el patio de la casa.

Soy testigo silencioso de cómo desconecta el balón de gas de la parrilla portátil de los fines de semana y con un protocolo sobreactuado coloca el tanque, sucio de grasa, sobre la limpísima mesa del patio. “Me mata mi mujer si me coge en este brinco”, dice risueño.

Con una de las tizas marca una raya gruesa, desde la punta del tanque hasta la base. Luego le pasa por encima un trapo mojado, pero sin mucha fuerza, solo para humedecer la raya, “a este le debe quedar poco porque lo hemos usado por varias semanas, pero igual sirve”, me dice y se aleja para contemplar su obra pictórica de un solo trazo.

A los pocos minutos es evidente que casi dos tercios de la marca de tiza están secos, más bien resecos. El tercio restante de la raya, justo el que está pegado al fondo del tanque, sigue húmedo, como si le hubieran acabado de pasar el trapo. Ignacio explica que hasta allí llega el llenado, “esto no falla, por eso los tramposos en Cuba, cuando te ven tiza y trapo en mano saben que no te vas a dejar engañar”.

Le pregunto de donde vino ese invento, “de algún cubano que no tenía nada que hacer”, en cuanto al principio físico que actúa sobre la tiza mojada es tajante, “qué sé yo, pero de que funciona, funciona, que es lo importante”.

Ignacio me asegura que los cubanos siempre han estado adelante en eso de tener trucos para descubrir las estafas, “me recuerdo que en Angola había mucho marfil falso y nosotros sabíamos cómo protegernos”. Pone cara de esfuerzo para recordar, después de tantos años, su misión internacionalista en África, “nos arrancábamos un pelo de la cabeza y lo envolvíamos en la figura del supuesto marfil, después le acercábamos la fosforera encendida, si el pelo se quemaba, falso, si el pelo se reía de la candela, el marfil era legítimo”.

Ignacio me revela historias cotidianas que yo no viví, “en los noventa estaban de moda en La Habana los sillones de madera, pero de la buena, había carpinteros por todas partes”. El truco estaba en que, para comprarlos, debías llevar un bolígrafo contigo, “preferiblemente una Parker”, le pregunto que si para firmar un contrato, se burla, “no abogado, no todos son papeles en la vida, la pluma esa carga un repuesto grueso que servía para probar la dureza de la madera, lo encajabas en diferentes partes del mueble y descubrías donde te intentaban pasar el pino por majagua”.

Yo sigo con lo de la tiza, no entiendo por qué hay que mandárselas desde Miami y no usan las de Cuba, “compadre allá no queda ni yeso”, se ríe recordando la de broncas que armábamos en las aulas tirando tizas en todas direcciones, “hasta los masareales de la merienda y las chapas de las botellas de refresco, todo servía para armar el tiroteo”.

Ignacio cambia el rostro, “si le cuento eso a mis sobrinos de Cuba pensarán que es una historia de ciencia ficción: merienda en las escuelas y niños capaces de botarla para jugar a la guerrita”, me mira buscando mi complicidad mientras masculla una frase lapidaria, “y entonces nos quejábamos”.

Yo asiento, dándole la razón, mientras me sacudo de la camisa las boronillas del masareal imaginario con que la añoranza me acaba de golpear en el centro del pecho.

Te puede interesar

La "guerra" de María Elvira

Harvard: El pueblo cubano contra tus académicos

El derecho a escoger

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La embajadora de Colombia, María Consuelo Araújo, recibió en la sede diplomática de Washington al senador republicano Bernie Moreno, el 17 de septiembre de 2026  
POLÍTICA

Embajadora de Colombia y senador Bernie Moreno abordan nueva etapa de la relación con EEUU

La representante federal estadounidense María Elvira Salazar habla con los periodistas. video
EEUU

DHS ante críticas de congresista Salazar sobre deportaciones: "No habrá amnistía para inmigrantes ilegales"

Un residente interviene ante los comisionados de Miami-Dade durante la audiencia de aprobación del presupuesto condal 2026-2027
FINANZAS CONDALES

Miami-Dade aprueba presupuesto de $14.300 millones con recortes nocturnos de autobuses

La actriz y cantante Lady Gaga y Michael Polansky en la alfombra roja de la película Joker: Folie à deux, presentada en competición durante el 81º Festival Internacional de Cine de Venecia, el 4 de septiembre de 2024. 
CELEBRIDADES

TMZ confirma nombre de la primera hija de Lady Gaga

Inmigrantes esperan su turno para las entrevistas con un oficial de migración en la oficina de USCIS, en Nueva York.
MIGRACIÓN

Entra en vigor norma de "carga pública" para solicitantes de residencia permanente en EEUU ¿A quiénes aplica?

Te puede interesar

El presidente Donald Trump saluda después de bajarse del Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 28 de agosto de 2026.
SEGURIDAD

El acuerdo de Trump con Groenlandia: presencia permanente de EEUU y veto a China y Rusia

Por Julián Varela
Los formularios fiscales federales del Servicio de Impuestos Internos (IRS).
EEUU

¿Eres ciudadano? Es la nueva pregunta del IRS en el formulario de declaración fiscal de 2026

Inmigrantes esperan su turno para las entrevistas con un oficial de migración en la oficina de USCIS, en Nueva York.
MIGRACIÓN

Entra en vigor norma de "carga pública" para solicitantes de residencia permanente en EEUU ¿A quiénes aplica?

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su homólogo chino Xi Jinping durante su visita a Pekín.
ANáLISIS

EEUU y China: Las dos potencias que rediseñan el Nuevo Orden Mundial

Un residente interviene ante los comisionados de Miami-Dade durante la audiencia de aprobación del presupuesto condal 2026-2027
FINANZAS CONDALES

Miami-Dade aprueba presupuesto de $14.300 millones con recortes nocturnos de autobuses