SAN JOSÉ — Costa Rica, la libertad de expresión y el caso de Francesca Albanese.

Soy admirador del pueblo judío y de Israel. Algunos de mis más cercanos amigos han sido judíos. Aprecio inmensamente lo que los judíos por siglos nos han dado a la humanidad y por muchos y muy fructíferos años a Costa Rica.

Me duele y avergüenza profundamente la cruel, inhumana y absurda persecución que durante siglos los cristianos hemos infligido al pueblo judío. Su sufrimiento en el genocidio nazi es contrario a todo principio moral.

Lo que los israelíes han construido en su territorio es casi incomparable. La pretensión de destruir Israel, sostenida por algunos gobiernos y organizaciones, es, además de absurda, contraria a los más elementales principios éticos.

La barbarie de los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra tantas personas inocentes no tiene nombre.

Israel tiene derecho a defenderse y a procurar consolidar su seguridad y su existencia.

Pero nada justifica el inmenso sufrimiento de tantas víctimas inocentes de una guerra prolongada. Y menos aún cuando la experiencia histórica de Vietnam, Afganistán e Irak nos señala que ese no es el camino para construir democracia ni para terminar con los odios y la violencia.

Por eso, solo seis días después del injustificado e inhumano ataque de Hamás, publiqué mi artículo «El mal, la violencia, sus terribles consecuencias», alertando sobre las posibles consecuencias inhumanas de una invasión a Gaza y sobre su futilidad.

Además, considero imperdonables las acciones contra los palestinos en Cisjordania para establecer nuevos asentamientos israelíes.

Me duele profundamente el debilitamiento de los principios de la democracia liberal que significa la prohibición de ingreso a nuestro país de la señora Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas.

Se han afectado la libertad de expresión, la libertad académica, la autonomía universitaria y, por encima de todo, el respeto que merece cada ser humano y el prestigio de Costa Rica.

Y si la finalidad era acallar a la señora relatora, la decisión resulta además absurda: lo que ha logrado es acrecentar inmensamente la difusión y la repercusión de su mensaje.

Yo pensaba asistir a la entrega del doctorado honoris causa a la señora Albanese porque creo necesario proteger los derechos del pueblo palestino.

Es muy lamentable que la solución de dos Estados, que hace treinta años parecía alcanzable, se haya frustrado por acciones de ambas partes. La guerra no construirá ninguna solución.

No puedo dejar de expresar que el muy conceptuoso y valioso discurso de la señora Albanese, en mi opinión, pecó de falta de equilibrio al no recriminar suficientemente las inhumanas acciones de Hamás contra Israel e incluso contra el propio pueblo palestino de Gaza.

Pero no necesito compartir todas sus opiniones para defender su derecho a expresarlas.

Precisamente esa es una de las grandes conquistas de la democracia liberal: garantizar la libertad también a quienes piensan diferente de nosotros.

Costa Rica debe ser fiel a su tradición de respeto a la dignidad humana, a la libertad y a la paz.

Hace más de tres años terminé mi artículo sobre estos dolorosos acontecimientos con unas palabras que hoy reitero:

«Recemos y luchemos por la paz.

Cada uno la puede ir sembrando si en nuestro corazón impera el amor y no el odio.

El odio crea violencia y la violencia con facilidad genera más violencia. Solo el amor lo puede vencer».

Para quienes tengan interés en leer aquel artículo del 13 de octubre de 2023:

https://archivo.rodriguez.cr/index.php/horizonte-abierto/1460-el-mal-la-violencia-sus-terribles-consecuencias