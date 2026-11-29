El comisionado de la MLB, Rob Manfred, habla con la prensa, el 1 de agosto de 2025.

El domingo, los Mets de Nueva York dieron un golpe en el mercado a su mejor estilo. Sacaron la chequera para hacerse con los servicios del zurdo Tarik Skubal.

El lanzador era la ficha más atractiva en este receso de temporada y los metropolitanos, con billete en mano, no dudaron en ir por él. Un acuerdo de nueve años y 450 millones de dólares abrió la puerta a un mercado que se espera que vaya en aumento.

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Los Orioles de Baltimore fueron por Freddy Peralta y le otorgaron 125 millones por cinco años, mientras que los Yanquis de Nueva York reforzaron su bullpen con dos relevistas, entre ellos Tim Hill, a quien pagarán cuatro millones por una temporada.

Al momento de escribir estas líneas, todavía quedan disponibles nombres como Michael King, Shota Imanaga, Kevin Gausman, Hiromi Itoh, Robbie Ray, Nick Pivetta, Clay Holmes, Nick Martínez, Zac Gallen, Casey Mize y Randy Arozarena.

Es posible que varios de ellos encuentren equipo antes del 1 de diciembre. Pero la pregunta que acompaña cada negociación es inevitable: ¿por qué tanta prisa si el béisbol se encamina a un cierre patronal?

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La respuesta está en la incertidumbre. El convenio colectivo entre MLB y el sindicato de peloteros vence el próximo 1 de diciembre y las posiciones están lejos de acercarse. Los propietarios insisten en establecer un tope salarial y un mínimo de gasto para los equipos, mientras que el sindicato rechaza una medida que considera perjudicial para los ingresos y la libertad contractual de los jugadores, entre otras aristas que se discuten.

Rob Manfred ha sido contundente: los dueños no aprobarían un nuevo acuerdo sin incluir ese sistema. La postura de los peloteros tampoco deja mucho espacio para el optimismo. El escenario de un cierre patronal a partir del 2 de diciembre parece cada vez más cercano.

Por eso, las franquicias se mueven ahora. En otros mercados deportivos y no deportivos, cuando se aproxima una interrupción laboral o un cambio en las reglas económicas, se busca asegurar inversiones antes de que se cierre la ventana de negociación. MLB no es la excepción.

El contrato de Skubal es un ejemplo. Su acuerdo incluye un bono de firma de 45 millones de dólares protegido frente a un eventual cierre patronal. Es decir, incluso en medio de la incertidumbre, el jugador y su entorno encontraron una fórmula para blindar parte del compromiso.

¿Cuándo regresará la pelota?

La gran incógnita es cuánto durará el conflicto. Un cierre patronal no significa necesariamente que se pierda toda la temporada, pero sí puede retrasar el inicio de 2027 y reducir el calendario. Si las partes no encuentran una salida durante varios meses, tampoco puede descartarse un escenario mucho más grave, con el regreso del béisbol en 2028.

Los equipos parecen haber entendido que el tiempo para actuar es ahora. Firman, comprometen millones y aseguran talento mientras todavía pueden hacerlo. El problema es que, una vez que llegue el cierre patronal, el dinero no podrá resolver lo que los propietarios y el sindicato no consigan acordar en la mesa de negociación.

El mercado de agentes libres sigue abierto, pero el reloj también corre. Y esta vez, la mayor preocupación de las Grandes Ligas no está en quién firmará al próximo as, sino en cuándo volverá a jugarse béisbol.