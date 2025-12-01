lunes 1  de  diciembre 2025
VenAmérica: La evasión de responsabilidades

Existen funcionarios públicos que la consideran algo normal, aunque el significado de esa palabra sea sinónimo de fuga, huida o desaparición

Diario las Américas | VENAMÉRICA
Por VENAMÉRICA

“El primer acto de corrupción de un funcionario es aceptar un cargo para el que no está preparado”. Letrarium.

Se atribuye a Alejandro Magno la frase: “En mí se agita la levadura avasalladora de una divinidad prometida, esperada, próxima; el instinto y querer ser más que un hombre, de ser ya un semidiós, de poder llegar a ser un Dios”. Así deben estar pensando los chavistas en el poder; sólo los mezquinos como yo y ese 80% de este país que los adversan no hemos entendido plenamente su naturaleza y su destino.

Ellos sienten como Alejandro Magno, que la tierra es muy pequeña para el designio de sus almas ya que aspiran a lo infinito, a lo inmenso, a lo ilimitado, por eso tratan de expresarse como él, aunque les resulte imposible y al final de sus días, tal como Alejandro tengan que reconocer que “la única conquista del hombre es la conquista de sí mismo para moverse hacia la conquista de Dios”, y tal como dijera también Nicolás Maquiavelo “la naturaleza de los hombres soberbios y viles es mostrarse insolentes en la prosperidad y abyectos y humildes en la adversidad.”

Existen funcionarios públicos en quienes la evasión de responsabilidades la consideran algo normal, aunque el significado de esa palabra sea sinónimo de fuga, huida o desaparición. Esas huidas de la realidad venezolana, ese afán de vivir en una mansión aérea con todos sus servicios, o en otros países aquellos que temen a los aviones, no sabemos si obedece a un hastío por la pedidera de los pobres, que el régimen ha incrementado, o a las molestias causadas por los engañados, que son la mayoría, o a la peleadera interna de los grupos que sueñan con un chavismo sin Chávez o a un madurismo sin maduro.

Pienso que esa evasión de responsabilidades recurrente responde más al ostracismo autoimpuesto parecido al destierro que practicaban los griegos con aquellos que se destacaban en una actividad. Pensaban los griegos, al igual que los chavistas, que como ellos eran los mejores, tienen que irse, aunque sea temporalmente, ya que no pueden convivir con nosotros porque su superioridad rompe el equilibrio social entre los venezolanos.

La evasión presidencial, al igual que en otro cargo público, los impulsa a redimir a los pobres de otros mundos, que viven mejor que los nuestros, a pesar de su pobreza; también puede deberse a su sincretismo religioso que los lleva a pedir ayuda a Jesucristo, a Alá, al Buda, al tarot, la quiromancia, a Mandala y a los babalaos, porque no se explican que les haya salido otra candidatura que les haya ganado unas elecciones.

Decía Sigmund Freud que la razón no habla en voz alta, pero que no descansa hasta que se hace oír. Existen hechos y circunstancias históricas de la humanidad que no son considerados por quienes, obnubilados por el poder, creen que pueden cambiar el curso de la historia y hasta su propio destino cabalgando sobre sus desmedidas ambiciones. El final, invariablemente, ha sido trágico después de exhibir grados atroces de crueldad e incontables muertes, lamentablemente. No obstante, la mortalidad acecha y todos aprendemos que el tiempo siempre triunfa, nos dijo Harold Bloom.

La evasión de responsabilidades en los cargos públicos siempre se sabe y los funcionarios que la practican siempre serán señalados y esa mácula les queda, imborrable, hasta el final de su existencia. www.venamerica.org.

Neuro J. Villalobos Rincón

Director de VenAmérica

