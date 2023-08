Violentos que temen a los no violentos

Este último, en sus libros “La política de la acción no violenta” y “De la dictadura a la democracia”, detalla 198 mecanismos de acción no violenta, contra los gobiernos despóticos. A la aplicación de las técnicas de Sharp, se les atribuyen los derrocamientos de los genocidas Ferdinand Marcos, (Filipinas,1986) y Slobodan Milósevil (la ex Yugoslavia 2000); el colapso de los países de la Europa comunista del este (1989); los alzamientos en Túnez (2011) cuyo efecto dominó desencadenó la llamada “Primavera Árabe”. ¿Verdad? ¿Mito? ¿Exageraciones sobre la efectividad de las recetas de Sharp? Vergonzoso, en cualquier caso, que en lugar de formar a sus futuros generalotes para defender Venezuela de alguna intrusión extranjera, los deformen adiestrándolos en reprimir civiles desarmados. Guapos con los débiles, correlones y asustadizos en el lance hombre a hombre. Los violentos de la Fuerza Armada "Bolivariana" (¿?) les temen a los violentos como ellos. Eso ya lo sabíamos. Basta recordar el bochornoso episodio de la tarde del supuesto dron “magnicida” en pleno centro de Caracas. Además, y por si fuese poco, a los muy "Madrinos", los asustamos los no violentos, como queda demostrado en las presentes líneas.