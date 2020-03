Y la Cuba narcocastrista para cuándo

El Departamento de Justicia de EEUU, su fiscal general William Barr expuso, el jueves 26 de marzo del presente año en una rueda de prensa, los nombres de las personas formalmente acusadas de cargos por narcotráfico, corrupción y lavado de dinero, entre ellos estaba el usurpador y secuestrador del Gobierno y Estado venezolano, el dictador Nicolás Maduro Moros, jefe del Cartel de Los Soles; por su captura se ofreció 15 millones de dólares, que si llegara ser extraditado y se encuentra culpable, enfrenta una pena máxima de cadena perpetua.

Del mismo modo, el fiscal Barr dio los nombres de varios dirigentes chavistas complotados con Maduro y aseguro una recompensa por su captura de 10 millones de dólares. Catorce son los individuos acusados y entre estos confabulados están importantes figuras del régimen madurista que son: Diosdado Cabello Rondón, presidente de Asamblea Nacional Constituyente; Vladimir Padrino López, ministro de Defensa; Maikel Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el vicepresidente de Economía Tareck El Aissami.

Otros altos dirigentes del régimen venezolano en la confabulación son el mayor general de la Guardia Nacional y ministro de Relaciones Interiores Justicia y Paz Nestor Reverol Torres y Edylberto José Molina Molina, general de división y agregado militar de la Oficina Nacional Antidroga en Alemania;

Existen otros funcionarios de alto rango que hoy no ocupan esos puestos y algunos desertaron, como el mayor general Luis Motta Domínguez, ex ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y ex comandante de la Guardia Nacional y los desertores, el mayor general del Ejército Clíver Alcalá Cordones, refugiado en Colombia y el mayor general del Ejército y ex director general de la Dirección General de Inteligencia Militar, Hugo Carvajal Barrios, refugiado en España, con paradero desconocido. Alcalá se entregó a la DEA (Agencia Antidroga de Estados Unidos) en Colombia y Carvajal está en trámite voluntarios en suelo español, solicitado en extradición a EEUU.

Hay otros directivos implicados, como Joselit Ramírez Camacho, superintendente de criptomonedas y Alejandro Andrade, ejecutivo de PDVSA. También Nervis G. Villalobos Cárdenas, ex viceministro de Energía de Venezuela.

Un civil, el empresario venezolano Samark López Bello, y tres oficiales de menor rango, dos de la guardia nacional, el ex capitán Vassyly Villarroel Ramírez y el ex oficial Rafael A. Villasana Fernández y uno de la aviación militar, Oscar R. Colmenarez Villalobo, ex oficial de las Fuerzas Aéreas de Venezuela.

Por más de 20 años el Cartel de Los Soles, con la participación de Maduro, ha unificado esfuerzos con la narcoguerrilla de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por lo que ofrecen 5 millones de dólares por los acusados de cargo de tráfico de droga y colaboradores con el tirano Maduro, los cabecillas narcoterroristas de la FARC, Luciano Marín Arango (Iván Márquez) y Seuxis Pucinis Hernández Solarte (Jesús Santrich).

El Departamento de Estado, a través de su Programa de Recompensas de Narcóticos, ofrece 50 millones de dólares para llevar a la justicia estadounidense a todos esos maleantes por tráfico internacional de narcóticos.

En realidad existe una interrelación delictiva de Cuba socialista y el Cártel de Los Soles. Hechos expuestos en el 2012 por Leamsy Salazar, exjefe de Seguridad y asistente personal de Hugo Chávez y después, en 2018, de Diosdado Cabello, señalado por el exsecretario adjunto para América Latina Roger Noriega, en el Subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representante de EEUU.

En ambos casos, revelaron la presencia y protección del tráfico de narcóticos por militares cubanos en Venezuela. El coordinador es el general de brigada Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, jefe del emporio económico militar GAESA (Grupo Administrativo Empresarial Sociedad Anónima) de las Fuerzas Armadas de Cuba (FAR).

Por supuestos, la participación de la Cuba castrista en el tráfico de droga hacia EEUU y otros partes del mundo no es de ahora. Desde hace mucho tiempo, los lugartenientes y guardaespaldas de Fidel Castro y Pablo Escobar expresaron los vínculos delictivos de estos mafiosos, el primero, como secuestrador del Estado cubano y el otro, como jefe del Cártel de Medellín, Colombia.

Importantes personalidades en EEUU han solicitado o ideado enjuiciar a la cúpula del régimen castrista por crímenes de lesa humanidad. Estas personalidades son los senadores Ted Cruz, Marco Rubio y Rick Scott, el representante Mario Díaz-Balart, el gobernador de Florida Ron Desantis y el Dr. Marcell Felipe, director de ONG Inspire America, entre otros. Sin embargo, este es el momento de tener todos los detalles fundamentales del patrocinio y la vinculación de Cuba narcocastrista con el Cartel de Los Soles y asegurar sus cargos delictivos y condenas de una vez por siempre.