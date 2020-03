¿Y los chinos, qué?

Muchos han sugerido que el virus es una conspiración China para acabar con occidente en una muestra de su poderío, y cómo pueden acabar con nuestras vidas. Que el virus se creó en un laboratorio con mutaciones específicas para atacar, y después ser China quien salve al mundo. Esto generando millones de dólares en ingresos, permitiendo comprar las acciones de ciertas compañías de occidente por no decir todas a un menor precio y sacar provecho de la crisis quedando como la única nación en capacidad de salvarnos a todos. Una teoría de la conspiración sacada de una película, pero que no estaría muy lejos de la realidad. Los chinos, como siempre, se lavan las manos y culpan a occidente de este desastre diciendo que fue un virus creado por EEUU y que, como siempre, el villano imperio es culpable de todo. ¿En serio? Es claro que la realidad es otra y seguro más temprano que tarde sabremos en qué andaban los chinos con respecto a este virus COVID-19 originado en China.

Finalmente, el mensaje para nosotros debe ser claro: debemos comprar americano y hecho en los Estados Unidos para superar esta crisis. No podemos seguir enviando nuestra industria a China para que no solo sea copiada, y la propiedad intelectual sea hurtada, sino que no podemos seguir en manos de un país que no dice la verdad manipulando la información como lo ha sido en este caso del coronavirus. El virus es chino, salió de allá y es de allá, y eso no es ser racista, es decir las cosas como son. Sin embargo, la forma de superar esta crisis debe estar en generar incentivos para que las empresas vuelvan a producir en EEUU y en toda la región del continente americano para que no solo EEUU se libere de los chinos sino todos nuestros países latinoamericanos.

Resulta insólito que hasta los componentes de nuestras medicinas se producen en China y, en estos momentos de dificultad, los chinos han demorado los embarques de dichos medicamentos porque ellos deben pensar primero en sus ciudadanos. ¿Acaso no vemos la gravedad de esta situación? Más allá del virus y la crisis que ha generado, esta pregunta pone en evidencia una realidad que debemos enfrentar y es que los chinos producen todo y eso debe acabarse. Creer en nuestra industria y crecer con nuestros empresarios debe ser el camino que debemos seguir para que poco a poco vayamos superando la dependencia de China y le demos vida a la industria nacional en EEUU y en toda la región. Ese es el precio que deberían pagar los chinos por esta debacle causada por el manejo irresponsable de esta crisis.

