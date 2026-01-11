jueves 15  de  enero 2026
Orián Suárez brilla en "María la Caprichosa", la serie colombiana de Netflix que es Top 10 en 14 países

Para el actor cubano, el proyecto dialoga de manera natural con su recorrido artístico, tras haber sido parte del fenómeno “La esclava blanca”

El actor Orián Suárez.&nbsp;

El actor Orián Suárez. 

Cortesía, prensa/Foto: Hernán Puentes
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El actor cubano Orián Suárez continúa consolidando su proyección internacional con su participación en “María la Caprichosa”, la serie colombiana de Netflix que hoy se posiciona como Top 10 en 14 países del mundo y conquista audiencias con una historia real cargada de emoción, dignidad y justicia social.

Orián interpreta a Cicerón, un congresista cuya intervención resulta clave en la aprobación de una ley que protege los derechos de las empleadas domésticas en Colombia. Un personaje que representa el valor de la conciencia social, el poder de la palabra y la responsabilidad de quienes legislan desde la empatía.

Lin-Manuel Miranda, creador de los musicales Hamilton e In the Heights, recibe el Premio de los Fundadores HOLA Raúl Juliá
Actores latinos brillan en gala de Premios HOLA 50.º Aniversario
El actor Harrison Ford es premiado en los Critics Choice Awards por los logros en su carrera. 
Harrison Ford recibe premio a la trayectoria del Sindicato de actores de Hollywood
El éxito internacional de “María la Caprichosa” confirma que las historias profundamente locales, cuando se cuentan con honestidad y sensibilidad, pueden trascender fronteras. La serie no solo ha conectado con el público colombiano, sino que hoy emociona a millones de espectadores en distintos países, posicionándose entre los contenidos más vistos de la plataforma.

Para Orián Suárez, el proyecto dialoga de manera natural con su recorrido artístico. Tras haber sido parte de “La esclava blanca”, una producción que se convirtió en un fenómeno global, emitida en más de 100 países y recordada como uno de los grandes éxitos de la televisión latinoamericana, el actor vuelve a ser parte de una historia que pone en el centro la memoria, la justicia y el impacto social.

Con una actuación sobria y contundente, Orián reafirma su compromiso con proyectos que generan conversación, conciencia y transformación.

“María la Caprichosa” no solo entretiene: invita a reflexionar y confirma que el audiovisual colombiano sigue ganando espacio y reconocimiento en el mundo.

Conozca más sobre el actor en Instagram.

