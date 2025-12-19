viernes 19  de  diciembre 2025
Harrison Ford recibe premio a la trayectoria del Sindicato de actores de Hollywood

Robert de Niro, Jane Fonda, Morgan Freeman y Elizabeth Taylor se cuentan entre ganadores anteriores del premio

El actor Harrison Ford es premiado en los Critics Choice Awards por los logros en su carrera.&nbsp;

AFP/ Michael Tran 

AFP/ Michael Tran

LOS ÁNGELES.- Harrison Ford, con más de cincuenta años de carrera en el cine y la televisión, recibirá el premio a la trayectoria del principal sindicato de actores de Hollywood en marzo, anunció la organización el jueves.

Ford, de 83 años, ha interpretado alguno de los héroes más icónicos de la ficción como el intrépido arqueólogo "Indiana Jones" en la franquicia del mismo nombre y Han Solo en la saga "Star Wars", creada por George Lucas.

También encarnó a Rick Deckard en Blade Runner (1982), un papel que retomó 35 años después en Blade Runner 2049 (2017).

"Harrison Ford es una presencia singular en la vida estadounidense, un actor cuyos icónicos personajes han moldeado la cultura mundial", dijo Sean Astin, presidente del Sindicato de Actores de Cine - Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA).

Camino a la fama

Ford trabajó como carpintero antes de alcanzar la fama como Bob Falfa en la película "American Graffiti" (1973) de George Lucas.

"Ser reconocido por mis colegas actores significa mucho para mí", afirmó el actor. "He pasado casi toda mi vida en estudios de grabación, trabajando junto con actores y equipos increíbles, y siempre me he sentido agradecido por ser parte de esta comunidad".

"Su carrera ha sido infinitamente excitante, siempre volviendo a su amor por la actuación. Estamos honrados de celebrar una leyenda cuyo impacto en nuestro oficio es indeleble", agregó Astin.

El premio, que se otorga anualmente a un intérprete que encarna "los más altos ideales de la profesión actoral", será entregado durante la 32ª edición anual de los Premios de Actores del SAG-AFTRA el 1 de marzo. La ceremonia será transmitida en vivo por Netflix.

Robert de Niro, Jane Fonda, Morgan Freeman y Elizabeth Taylor se cuentan entre ganadores anteriores del premio.

FUENTE: AFP

