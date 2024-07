Partido en Brasil deja a un portero herido por un disparo de un policia

URGENTE: GOLEIRO É ATINGIDO POR TIRO NA DIVISÃO DE ACESSO



O goleiro do Grêmio Anápolis foi atingido por uma bala de borracha depois do jogo diante do Centro-oeste.



Ramon foi atendido, e está fora de perigo. O tiro teria sido disparado por um policial militar! pic.twitter.com/W1EzFOCxfa