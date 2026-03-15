Paula León, la estratega colombiana que mueve los hilos de las giras internacionales

MIAMI .– Detrás de cada concierto que llena estadios y conecta a miles de fanáticos con sus artistas favoritos, hay una maquinaria invisible para el público, precisa y silenciosa, que sustenta el éxito de un espectáculo. En ese engranaje, el trabajo de Paula Andrea León Amaya es esencial para mover todas las piezas.

Colombiana, ingeniera industrial y especialista en logística, Paula ha demostrado su tenacidad para brillar en una industria altamente competitiva: la producción y planificación de espectáculos en vivo en Estados Unidos. Su trayectoria está marcada por colaboraciones con figuras de talla mundial como Bad Bunny, J Balvin, El Gran Combo de Puerto Rico, Grupo Niche y Marc Anthony.

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En la actualidad, como parte del equipo de CMN Events (Cárdenas Marketing Network), León es Touring Project Manager y está detrás de algunas de las giras latinas más importantes del mundo.

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De Barranquilla para el mundo

La historia de Paula León comienza entre dos ciudades: nació en Bogotá, pero creció en Barranquilla, un entorno que, aunque culturalmente vibrante, no siempre formaba parte de las grandes giras internacionales.

“Estaba tan frustrada de adolescente porque mis artistas favoritos iban a Bogotá, pero nunca a Barranquilla. Moría por ir a conciertos y no podía”, recordó. “Era como que todo implicaba viajar y simplemente no se daba”.

Aquella distancia, que en su momento fue una limitación, terminó plantando en ella una motivación profunda.

“Es bien curioso… yo soñaba con ir a conciertos y ahora mis fines de semana son puros conciertos”, dijo entre risas. “Cuando deseas mucho algo, la vida te lo devuelve. Yo también decía: quiero viajar, quiero conocer… y ahora vivo en un avión”. “Es bien curioso… yo soñaba con ir a conciertos y ahora mis fines de semana son puros conciertos”, dijo entre risas. “Cuando deseas mucho algo, la vida te lo devuelve. Yo también decía: quiero viajar, quiero conocer… y ahora vivo en un avión”.

Su camino profesional comenzó en la ingeniería industrial, seguido de una especialización en logística y cadena de suministro en la Florida International University (FIU).

“Venía de trabajar en logística en otras industrias, pero cuando se abrió la oportunidad en música dije: esto me encanta, quiero hacerlo”, confesó. “Y ahí empezó todo”.

El reto de coordinar espectáculos de talla mundial

El trabajo de Paula va mucho más allá de lo visible en el escenario. Su rol implica coordinar todos los aspectos logísticos de una gira: transporte de equipos, movilización de personal, cumplimiento de las normativas locales y una ejecución impecable en cada ciudad.

“Es un trabajo desde antes de que todo empiece: saber cuántas personas llegan, gestionar visas, hoteles, transporte… organizar equipos que pueden dividirse en producción, artistas, técnicos”, planteó. “Todo tiene que estar alineado”.

Cada show representa un nuevo desafío, donde la precisión es primordial: “Producción llega antes de las ocho de la mañana a montar todo desde cero: escenario, luces, sonido… literalmente se trazan líneas en el piso para saber dónde va cada cosa. Luego llegan músicos, pruebas de sonido, el artista… todo tiene que fluir”.

Lejos del glamour que muchos imaginan, el trabajo exige disciplina y resistencia.

“La gente cree que es chévere porque estás con artistas, pero hay muchísimo trabajo detrás. Mucho estrés. Es lo que sostiene el show. Hay reuniones de seguridad, control de accesos, credenciales… tienes que tener ojos en todos lados”, afirmó.

Don Omar: un regreso histórico

Uno de los hitos más recientes de su carrera ha sido su rol como directora de proyecto en la gira de regreso de Don Omar, una figura icónica del reguetón.

La primera etapa del tour logró más de 20 conciertos completamente vendidos en Estados Unidos, con más de 200.000 entradas y un equipo de más de 100 personas.

“Volver con Don Omar fue algo gigante. Hicimos una gira de más de 60 fechas. Es una locura, pero también un orgullo enorme”, aseguró. “Volver con Don Omar fue algo gigante. Hicimos una gira de más de 60 fechas. Es una locura, pero también un orgullo enorme”, aseguró.

Ese tipo de producción exige una coordinación milimétrica y equipos altamente especializados: “Llevamos equipos de 50, 60, 70 personas, dependiendo del artista. Ellos confían en nosotros para recorrer el país y nosotros tenemos que garantizar que todo funcione”.

Pero también hay un componente emocional.

“Lo más gratificante es ver la conexión con el público. Ver a la gente emocionada, cantando, viviendo ese momento… eso no tiene precio”, reveló. “Ahí entiendes que todo el esfuerzo vale la pena”.

Liderar bajo presión

Coordinar equipos multidisciplinarios en distintas ciudades requiere precisión, anticipación y capacidad de reacción en tiempo real.

“En shows grandes puedes tener más de 300 personas involucradas. Me pasó con Bad Bunny en Perú. Tuvimos que mudarnos un mes allá para que todo funcionara”, recordó.

El liderazgo, en este contexto, no solo es operativo, sino también humano: “Queremos que el artista y su equipo sientan que fue una buena decisión hacer la gira con nosotros. Al final, ellos son nuestros clientes”.

Esa visión también implica cuidar la experiencia interna del equipo.

“En giras largas tratamos de generar espacios para compartir, para que todos se sientan bien. Porque esto es intenso”.

Formación y disciplina

Su formación académica ha sido clave para enfrentar la complejidad del sector.

“La logística es atención al detalle. Por más que algo pase por muchas manos, si se te escapa algo, puede volverse un problema grande”, advirtió.

Pero más allá de la técnica, hay valores fundamentales.

“La prudencia es clave. Es algo que los artistas valoran muchísimo. No se trata de ser su amigo, se trata de ser profesional, de cumplir con lo que esperan”, subrayó.

También resaltó la importancia de la discreción: “Que no hables de más, que respetes la privacidad… eso te abre muchas puertas en esta industria”.

La música latina en expansión

Desde su posición en la industria, Paula ha sido testigo del crecimiento global de los géneros latinos.

“Hay algo muy especial en la música latina: la música en vivo”, indicó. “Esa vibra, esa energía… es invaluable”.

Para ella, el éxito de estas presentaciones va más allá de conciertos vendidos por completo o del virtuosismo técnico. El impacto emocional es el centro de todo: “Ver a personas que crecieron escuchando a un artista y que finalmente lo ven en vivo… eso es muy poderoso. Es una conexión real”.

En ese sentido, recordó con mucho cariño conciertos en ciudades donde ciertos artistas nunca se habían presentado.

“Llevamos a Chayanne a lugares donde nunca había ido, y ver a esas personas… señoras que crecieron con su música… fue algo muy bonito”, afirmó.

Rompiendo barreras

Como mujer joven en una industria exigente, Paula ha enfrentado retos importantes. Pero destacó sobre todo la gestión de los espacios para conciertos y la seguridad: “El mayor desafío muchas veces es la seguridad, sobre todo en Latinoamérica”, admitió. “Fans que intentan entrar al escenario o al backstage… es una línea muy delicada”.

Ese equilibrio entre cercanía y control es determinante: “Son fans, hay emoción, pero también hay riesgos. Y nuestra responsabilidad es cuidar a todos”.

Queda mucho por hacer y Paula León tiene la energía y el talento necesarios para seguir reforzando sus destrezas en el mundo de las giras musicales latinas.

Actualmente trabaja en nuevas producciones de gran escala, incluyendo una gira de 29 fechas con Romeo Santos y Prince Royce: “Estamos entrando ya en esa gira y es un proyecto grandísimo. Toca correr, toca hacer que todo salga bien”.

Como declaró: “Las metas son grandes. Queremos seguir abriendo puertas a artistas latinos en Estados Unidos. Y seguir creciendo en esta industria que conecta tanto con la gente”.

En ese camino, aquella adolescente que soñaba con asistir a conciertos en Barranquilla hoy forma parte esencial de la industria que los hace posibles, ahora en Estados Unidos.

“Es bonito pensar que ahora soy parte de eso que antes solo podía imaginar”, concluyó.