Don Omar celebra que está libre de cáncer: "Gracias Dios por avisar a tiempo"

Don Omar presenta la gira "Back to Reggaetón" en Oaxaca, México, el 8 de marzo de 2025.

MIAMI.- Hace un año Don Omar sorprendía al mundo anunciando que había sido diagnosticado con cáncer en el riñón . Fue en medio de la gira Back to Reggaetón, la primera en casi una década, cuando el reguetonero compartió en redes sociales la inesperada noticia.

"Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto", decía el texto que acompañaba a una imagen en la que muestra una cinta con la identificación del centro médico Orlando Health.

La patología fue descubierta por sus médicos en una fase temprana, lo que permitió que el intérprete y productor se sometiera a tratamientos para evitar que la enfermedad avanzara.

Posteriormente, en una entrevista que concedió al programa Hoy reveló que el diagnóstico le hizo transitar los días más difíciles de su vida.

"Pasé el peor mes de mi vida. Me dijeron que era cáncer y yo pensaba que me iba a morir. Se apodera de ti un miedo. Nunca le dije nada a nadie, ni a mis padres, ni a mi familia, a nadie", comentó.

"Un año libre de cáncer"

A un año de aquel mensaje que impactó al mundo del entretenimiento y a la comunidad que le ha brindado apoyo durante toda su trayectoria artística, Don Omar anuncia con júbilo que está libre de la enfermedad.

"Un año libre de cáncer, gracias Dios por avisar a tiempo y gracias a todos ustedes por sus oraciones cuando más las necesité. Los amo, esta foto va por los que sobrevivimos, por los que aún siguen peleando la batalla y por los que se fueron luchando", escribió en Instagram.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DON OMAR aka KONG (@donomar)

Sus fanáticos y personalidades de la industria han respondido a la publicación con mensajes de apoyo.

"No sabes cuanto oré y lloré. ¡Eres un milagro Will! Don Omar te queremos”; “Tu fe, fuerza y valentía son muy grandes. Estoy muy feliz por ti. Mil bendiciones mi hermano”; “Esta oportunidad de vivir y vivir a plenitud; como lo has dicho, es una bendición”, son algunos de los comentarios que se leen.