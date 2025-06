Don Omar: "La música me salvó"

- Ya son dos décadas desde el lanzamiento de Ella y yo, junto a Aventura, ¿qué anécdota recuerdas de esa época?

Tengo el recuerdo grato de haber sido el primero que los llevó a Puerto Rico con su propuesta musical. Tengo esa gran bendición de que después de 20 años la gente me siga dando de su cariño, que siga escuchando mi música y yendo a mis conciertos. Esa es una de las bendiciones que tengo, además de hacer música, y de que guste la música que hago. Empecé a los 16 como aficionado y profesionalmente con 21 años.

- ¿Y por qué crees que estas canciones han seguido vigentes?

Yo creo que el éxito de esos temas como Ella y yo se debe a que todo fue genuino y que había mucha gente buena junta. Cuando la gente buena se junta, pasan cosas buenas. Cuando me mudé para New York, conocí a unos amigos que tenían una agrupación de bachata que se llamaba Aventura, que mucha gente no los conocía. Y tuve la oportunidad de crear una gran amistad con ellos, de trabajar juntos, y que fueran quienes abrieran mi primera gira por Estados Unidos.

- ¿Cómo has evolucionado a lo largo de estos años?

El Don Omar de ahora es completamente distinto al de hace 20 años cuando tenía 27. Yo comencé un poquito tarde en la industria del entretenimiento. Quizás cuando tenía 20 años menos, la vida era solamente un juego para mí, porque en ese momento era un joven que no había tenido nada. Y de la noche a la mañana pasé de ser un niño extremadamente pobre a ser un hombre sumamente millonario. Y creo que eso me cambió, pude hacer cosas porque tenía el dinero para hacerlas. Y hoy en día con la edad que tengo, lo veo claro y veo que muchas cosas fueron una pérdida de tiempo, otras me marcaron, otras me trajeron problemas, pero no me arrepiento.

Yo nací en Villa Palmeras, un barrio en Santurce, Puerto Rico, en la calle Progreso. La primera mentira que se me dijo fue esa. En mi calle no existía ningún progreso, lo único que había era pobreza y necesidad. Yo crecí en un ambiente donde lo único que salía del barrio eran delincuentes, lo único que se criaba eran jóvenes que iban a estar en la cárcel. Y mi vida cambió; yo sentía que en mi barrio seríamos un fracaso de persona, porque todo el mundo iba a la cárcel o terminaba muerto. Cuando tuve la oportunidad de cambiar, la acepté. Y si yo no hubiera hecho los cambios que hice, no estaría aquí.

Yo tengo claro que en mi barrio lo único que tenía eran dos opciones: la cárcel o la muerte. A mí la música me salvó. Y dentro de ese acto de salvación está todo eso que cambió mi vida.

- ¿Si pudieras darle un consejo al Don Omar de aquel entonces, ¿qué te dirías a ti mismo?

Mucho cuidado con lo que quieras hacer, mucho cuidado con lo que quieras experimentar, mucho cuidado con la gente. Cuídate. Yo le diría que tenga mucho cuidado.

- En cuanto a las relaciones humanas en la industria, ¿crees que existan amistades verdaderas?

Claro, sí, como en todo. De seguro debe haber otras que no son tan genuinas, pero yo sí tengo ejemplos vivos de colegas que ahora son mis hermanos, como Tego Calderón, un sinnúmero de ellos, que hoy en día no somos solamente colegas, sino que nos queremos, nos llamamos, nos buscamos y nos cuidamos. Sí, claro que sí.

- ¿Y la música urbana qué rol tuvo en tu formación?

Yo empecé a escuchar música urbana en escuela elemental, a los 10 años. A esa edad ya estaba experimentando con música. Cuando cumplí 13 ya tenía un artista favorito, el jamaiquino Sean Paul. Él lo sabe y dondequiera que lo vea se lo digo. El género ya tiene casi 42 años en Puerto Rico. No fue de un día al otro que quise hacer reguetón. Creo que me enamoré del dancehall, de la música urbana y después tuve la oportunidad, por casualidad, de ser parte de ella.

- ¿Qué dirías que tiene esta música que atrae tanto a los jóvenes? ¿Qué dirías a quienes la critican?

Para los gustos, los colores. Pero siendo justo también, el reggaetón es el género musical que en los últimos 20 años cambió la industria de la música. Si lo vamos a ver en el ámbito profesional, le ha dado trabajo a más de 3000 ejecutivos de la música reconocidos dentro de cada uno de los procesos discográficos.

Puede tener cosas malas a la perspectiva de otras personas y las aceptamos. No somos el ejemplo a seguir en muchas cosas, pero sí hay una cosa que no se puede negar y es que cambiamos una industria.

Yo creo que siempre ha existido el morbo dentro del mundo del entretenimiento y no es de ahora. Estoy hablando de los tiempos de Dean Martin, de Frank Sinatra, de Ray Charles. Estamos hablando de hace muchos años dentro de diversos géneros de música. Lo bonito es que hay colores y podemos escoger.

- ¿En qué estás trabajando, algún disco o tema nuevo?

Acabo de comprar una compañía de productos de automóviles, que están a la venta en 4000 tiendas de Advance Auto Parts en EEUU. Estoy desarrollando mucho ese proyecto. Estoy dándole una gran oportunidad al hombre de negocios que soy. Me regreso al estudio, voy a hacer un álbum de compilación de los 25 temas más famosos de Don Omar en los últimos 20 años. Y quiero regalárselo a mis fanáticos.

- ¿Qué nos puedes adelantar del álbum?

Me encantaría tenerlo listo para mayo del año que viene. Creo que tengo la oportunidad de recrear alguna de esas canciones que también son colaboraciones. Una de esas primeras opciones que podemos tener es rehacer el tema Ella y yo con Anthony (Romeo Santos).

- Y muchos de los que empezaron después de ti ahora te ven como un maestro.

Una de las cosas más bonitas es haber sido inspiración para ellos en algún momento. Y hoy en día seguir siendo parte de la industria. Creo que el gran mensaje de eso es que siempre que se hagan las cosas bien y se trabaje con ética, van a estar aquí mucho tiempo.

- ¿En qué encuentras motivación?

Estar vivo. Mi inspiración número uno es levantarme, abrir los ojos y ver que tengo un nuevo día. Y que cuando ese día termine tengo que haber logrado que haya sido provechoso.

- ¿Piensas así a raíz de lo que revelaste al pasado año?

El año pasado fui diagnosticado con cáncer. Gracias a Dios ya todo está bien. Pero sí, yo creo que todo eso cambió desde que ya tengo claro que, quizás, puedo tener mucho más tiempo para disfrutar la vida.

- Un sueño que aún no has cumplido

Me encantaría escribir un libro y explicarle a la gente cosas que escucharon de mí que a lo mejor no entendieron en algún momento. No sería una autobiografía, sino un libro de frases inspiradoras que he estado escribiendo en los últimos años y que mucha gente sabe que son mías. Y quizás darles una explicación de por qué escribí eso y qué fue lo que me inspiró.