martes 28  de  abril 2026
DICTADURA

Periodista Yoe Suárez pide libertad para preso político detenido el 6 de febrero

El comunicador recalca que Ernesto Ricardo es padre de familia y dejó a su hija de 3 años en casa sin entender qué sucedió con su padre

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CAPTURA DE PANTALLA: Fotografía publicada por el periodista y activista, Yoe Suárez, en su cuenta de Facebook 

FACEBOOK: Yoe Suárez
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El periodista Yoe Suárez denunció públicamente el encarcelamiento Ernesto Ricardo, quien permanece detenido desde la madrugada del pasado 6 de febrero tras un operativo realizado por hombres uniformados, pertenecientes al cuerpo represor del régimen cubano.

En su denuncia, publicada en el Facebook, Suárez indica que esta acción forma parte de un patrón de persecución contra la libertad de palabra en Cuba y afirma que es irreparable e daño que la dictadura provoca en los menores de edad ante esta realidad. En este sentido, se refirió a su sobrina Emma, hija del detenido, quien ha sido privada injustamente de la presencia de su padre durante meses.

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El comunicador recalca que el tiempo robado a la crianza de los hijos es un acto de crueldad que no tiene justificación moral, subrayando la angustia de una familia que no encuentra respuestas lógicas ante el accionar de las fuerzas de seguridad.

La esposa del joven, Doris Sant Bat, también se suma a esta denuncia al no comprender por qué se persigue con tanto fervor a quienes simplemente ejercen su derecho a la libre expresión.

Se trata de un nuevo llamado de justicia y la libertad que hace Suárez a favor de todos los privados de liberdad, aunque en este caso se trata de su hermano para que pueda reintegrarse a su hogar y cumplir con sus responsabilidades de padre.

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