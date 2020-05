Primero Justicia pide destitución de involucrados en complot

PJ además reclamó a Guaidó la destitución de los funcionarios que usaron el nombre de su gobierno para intereses individuales.

El presidente Juan Guaidó ha rechazado las acusaciones del régimen que lo señalan de ser autor del presunto plan conspirativo.

Este viernes, el régimen de Maduro anunció que ordenó la captura de Jordan Grodeau, un exmilitar de EEUU que se atribuyó la organización del complot, así como de J.J. Rendón, asesor político de Guaidó y del diputado venezolano Sergio Vergara. Rendón dijo esta semana a The Washington Post que él y Vergara firmaron un contrato con la empresa de seguridad Silvercorp, propiedad de Grodeau, por $212 millones, para llevar a cabo el operativo. Según Rendón, solo se le pagó un adelanto de $50.000 para "gastos". Finalmente, el contrato no se concretó cuando Grodeau comenzó a solicitar un adelanto de $1.5 millones, lo que no gustó a los venezolanos.

Grodeau dijo el lunes que existía un contrato, pero que Guaidó descartó firmarlo. También dijo que buscó el apoyo de Washington, pero tampoco lo consiguió.

Maduro acusa a Trump de estar detrás del plan, así como al gobierno del presidente colombiano, Iván Duque. Ambos han negado cualquier vinculación con los hechos.

La tolda también rechazó la injerencia del régimen castrista de Cuba en las instituciones públicas de Venezuela.

Asimismo, reclamó a Maduro el "caos", la "destrucción" y la "pobreza que sufren los venezolanos".