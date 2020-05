Sin embargo, acorde con el general Rivero, esa “operación [Gedeón] continúa y se va a avanzar hacia el objetivo”, que es “sacar del poder” a la dictadura que gobierna ese país desde hace más de dos décadas.

¿Hacia dónde van las operaciones militares que se están registrando en Venezuela, que se anuncian como una estrategia para sacar a Maduro del poder?

Después de los últimos acontecimientos que tienen en el tapete a la denominada Operación Gedeón, quiero resaltar el hecho de que desconocía la operación en sí. Sin embargo, desde hace más de un año, y esto lo digo porque estoy autorizado por personal de este movimiento, [se avanza] en la búsqueda de darle la libertad a Venezuela.

Hace más de un año tuve la oportunidad de reunirme con el capitán [Javier] Nieto [quien sería el líder de la operación], a quien conozco; ha sido un perseguido político. Con el régimen de Nicolás Maduro, y desde antes con el difunto traidor [Hugo Chávez], con militares, civiles, estudiantes y políticos [que tuvieron que irse] al exterior se ha presentado una dispersión que ha llevado a realizar agrupaciones de diferente naturaleza, con el único objetivo de darle la libertad a Venezuela.

En este sentido, no deja de ser valorable la intención de agrupar a aquellos militares que, de una u otra manera, tuvieron que salir al exilio por diferentes causas y, de manera activa o en retiro, llegaron a constituir el movimiento Gedeón.

Al día de hoy, vemos una operación militar de incursión en Venezuela que permite llevar a cabo una acción contra quienes como cabecillas mantienen el secuestro y usurpación del poder, y operar de tal manera que permita la extracción o detención de ellos [cabecillas del régimen] desde lo que legítimamente puede hacer todo venezolano, atendiendo el artículo 350 de la Constitución.

Desconozco las interioridades de esa operación, pero yo me he dispuesto a apoyar la valentía de estos hombres y mujeres que han hecho este trabajo, y aunar esfuerzos desde lo que es constitucional para no quedar con los brazos cruzados desde afuera de las fronteras de Venezuela. Esta es una necesidad que tiene y reconoce el pueblo venezolano, que hoy sufre la calamidad de este régimen, conllevándolo a la destrucción, la miseria y la muerte.

Hay una contingencia que se presenta a nivel de las fuerzas militares y policiales. Todos aquellos grupos de fuerzas antagónicas internacionales que están en Venezuela, especialmente cubanos, rusos, iraníes, están ejecutando procedimientos que conllevan a la persecución de esta incursión interna. Hace tres días aproximadamente lograron asesinar parte de estos hombres y mujeres que incursionaron con ese objetivo idealista y patrio [en Venezuela].

De acuerdo con el capitán Nieto, estas caídas que han ocurrido están dentro del margen de cualquier riesgo de una operación, pero la operación continúa y se va a avanzar hacia el objetivo. Esto es lo que ellos han manifestado y lo que pudiera ser consecuente, de acuerdo con lo que se ha presentado.

También desconozco qué maniobras se estarán utilizando. Deseo que tengan éxito. Necesitan un apoyo político interno y externo y es necesario evaluar esto para llevar a feliz término lo que intencionalmente está reconocido porque se trata de delincuentes que están en el poder y existe un deseo claro de sacarlos de ese espacio y darle a Venezuela el cambio político necesario.

¿El éxito de esta operación depende de que militares y policías activos dejen de respaldar a Maduro y pasen a reforzar las acciones de ese grupo que quiere remover al régimen?

Mayoritariamente, la población está en contra de la destrucción que hoy está presente porque está viviendo la penuria, el hambre, la inseguridad. Hay militares y policías que son parte de esa población y tienen a sus familias sufriendo esas penurias. A esos militares y esos policías es nuestro llamado a entender y reflexionar para desprenderse de esa obediencia que pudiera encausarlos a ser cómplices y soporte de la tiranía, y voltear sus pasos y armas hacia lo que demanda el pueblo para conminar a que esto acabe.

Durante esta operación, [el llamado a esos militares y policías es a] no combatirla, no atacarla y poder librar una desobediencia legítima que termine por capturar y erradicar lo que está presente en Venezuela.

Este llamado [a esos militares y policías] está consustanciado con su juramento y la Constitución y se hace necesario que reflexivamente estos militares y estos policías puedan apoyar el cambio necesario.

En un video aparece un militar estadounidense que declara su apoyo a la Operación Gedeón. ¿Esto significa que Estados Unidos respalda esa misión o es una participación individual?

Desde el punto de vista de Gobierno, Estados Unidos ya ha declarado abiertamente que no tiene nada que ver con esta operación. Esto se trata de una acción amparada en la legalidad que encabeza un grupo de venezolanos que han decidido llevar a cabo una operación conjunta con expertos, y están unos estadounidenses que fueron capturados y mostrados en Venezuela, como parte de esa incursión.

Esto no involucra al Gobierno de EEUU de ninguna manera y estos estadounidenses han actuado bajo su plena libertad. La relación que hayan podido tener con el personal de esta operación es legítima, consustanciada en el hecho de que EEUU y muchos países no reconocen al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, muchos de estos países buscan con clara intención que haya el cese de la usurpación para que Maduro pueda salir del poder.

Ante la imposibilidad de elementos pacíficos, constitucionales o democráticos que no se han dado durante todo este tiempo, la fuerza definitivamente ha sido la que ha marcado la pauta decisiva para poder sacarlos o extraerlos del poder.

Cualquier acción es más legítima aún después de haber sido [Maduro] declarado internacionalmente como delincuente, narcotraficante y terrorista, que representa una amenaza para el hemisferio, Estados Unidos y el mundo, y como no quiere ceder por las vías pacíficas planteadas, estas acciones están correspondidas.

A pesar de que se dice que son pocos los que participan en esa operación y que tampoco tendrían suficiente armamento, ¿cree que esa acción puede tener éxito?

Una operación especial no amerita un mayor nivel de personas. Queda ver cómo ellos se han trazado esa operación, pero creo que pudiera tener éxito a pesar de las fallas que haya podido tener.

Aquí están individualizados los objetivos, que son los cabecillas. El nivel de experiencia de quienes participan puede ser clave. No olvidemos lo que fue la muerte de Osama bin Laden [terrorista yihadista abatido por Estados Unidos en 2011], que no ameritó un ejército de miles de hombres. Tampoco podemos dejar de mencionar el caso de [Qasem] Soleimani [muerto en una operación estadounidense a principios de año]. Hay cosas específicas que pueden estar dirigidas y tener el éxito necesario.

Yo me uno al llamado de apoyar y espero instrucciones para poder en un momento determinado coadyuvar en esta operación.

