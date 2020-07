Régimen cubano amenaza a Maykel Castillo con despojarlo de la custodia de su hija

"A mi no me dejaron entrar y allí, en el segundo piso, empezaron a hablarle de la crianza que nosotros estábamos dando a la niña. Que lo que le iban a enseñar en la escuela más lo que le íbamos a enseñar nosotros le iba a crear un trastorno en la conducta. Que no le estábamos enseñando los conceptos reales de la revolución", denunció el rapero, quien estuvo encarcelado por su oposición el Decreto 349, a Radio Televisión Martí, reseña el portal digital de Diario de Cuba.

Castillo aseguró que un oficial de la Dirección de Menores del Ministerio del Interior (MININT) cubano dijo a su pareja que "ya la niña empieza la escuela en el próximo curso (...) Y que por eso, en cualquier momento podían quitarnos la custodia de la niña, que analizarán si la cría el Estado o la cría la abuela, que ellos determinarán".

El activista contó que previamente habían citado a la madre de Rosmelis, Felicia Hernández, a quien señalaron que debía expulsar a Castillo de su casa debido a que se trata de un "antisocial".

"Es la manera con la que me están atacando a mí ahora mismo, con mi familia, por mi manera de pensar", denunció.

Hace menos de una semana, el rapero fue arrestado y acusado por el régimen del supuesto "delito" de "difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires", debido a las declaraciones que realizó señalando la responsabilidad del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) en la muerte del músico "El Dany".

Víctimas de continuos arrestos y de hostigamiento policial, él y el artista Luis Manuel Otero Alcántara entregaron a fines de junio a la Fiscalía Militar de La Habana una denuncia contra dos policías que los golpearon durante una detención junto a otros activistas del Movimiento San Isidro.