Rigoberta Menchú, Carla Ortiz y Gabriela Salas encabezan el Top 100 Destacados Líderes de América Latina 2025

El pasado 30 de octubre de 2025, la revista mexicana Destacados Líderes México dio a conocer su edición anual del Top 100 Destacados Líderes de América Latina , una distinción avalada por el Comité Evaluador de Premios Internacionales (COEPRIN). Este reconocimiento honra la trayectoria de las personalidades más influyentes en distintos ámbitos, consolidándose como un referente de liderazgo, mérito y excelencia en la región.

El evento reunió a representantes del mundo empresarial, científico, artístico, cultural, académico y deportivo, quienes fueron homenajeados por su impacto positivo en la sociedad. En esta edición, los reflectores se centraron en tres grandes figuras: la Dra. Rigoberta Menchú Tum, la científica mexicana Gabriela Salas Cabrera y la primera actriz boliviana Carla Ortiz Oporto, quienes encabezaron el listado como símbolos del liderazgo latinoamericano.

El Cuadro de Honor de 2025 estuvo conformado por la Dra. Rigoberta Menchú Tum, el primer actor Eric del Castillo y el empresario Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de CONCANACO SERVYTUR México. La Dra. Menchú Tum, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992, fue la primera en recibir el Galardón Especial, seguida del primer actor Eric del Castillo, y finalmente el Dr. Octavio de la Torre de Stéffano, quien agradeció con un emotivo mensaje al ser incorporado al cuadro de honor.

La ceremonia también reconoció a distinguidas personalidades e invitados especiales. Entre ellos destacaron la actriz y activista boliviana Carla Ortiz Oporto, la científica Gabriela Salas Cabrera, el Lic. Mauro Castillejos, actual director de Programación, Producción, Promoción y Adquisiciones de Imagen Televisión; Ian Emmanuel González Santos, quien ostenta el récord de ser el biólogo molecular más joven del mundo y el egresado más joven en los 230 años de historia de la Universidad de Guadalajara; el primer actor César Évora; el empresario Antonio Pérez Garibay, promotor del talento mexicano y padre del piloto de Fórmula 1 Sergio “Checo” Pérez; el Dr. César Lozano; el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz; el empresario mexicano radicado en Estados Unidos, Arq. Erasmo Ponce; el campeón mundial y doble medallista olímpico Osmar Olvera Ibarra; y el atleta paralímpico José Arnulfo Castorena Vélez, ganador de cuatro medallas de oro en los Juegos Paralímpicos.

Además, se entregó la distinción honorífica “Destacados Líderes Dos Estrellas de Oro” a notables figuras del ámbito médico y académico: la Dra. Celia María Rivas Rodríguez, la Dra. Elva Araceli Alonso, el Dr. Juan Antonio Garza Quintanilla, el Dr. Marco Antonio Buendía Fernández, el Dr. Guadalupe Chávez Torres, el Dr. Javier Aburto Rojas y la Dra. Araceli Banda Rodríguez.

A esta lista se sumaron otros reconocidos líderes del sector salud como el Dr. José Luis Arce Ramos, el Dr. Mauricio Emilio Gámez Haro, el Mtro. Alfonso Ruíz Buendía, el Dr. Víctor Manuel Flores Rodríguez y el Dr. Elías de Jesús Ramírez Velázquez, quienes recibieron distinciones por su labor y compromiso profesional.

En el ámbito educativo y empresarial también fueron homenajeados la Mtra. Carmen Giselle Ochoa Pérez, el Dr. Francisco Javier Estrada Serafín, la Lic. Daniela Leticia Iglesias Guel, Martín Estrada Arévalo, la Mtra. Liliana Castillo Hernández, la Lic. Marie Raquel Accogli Chávez, el Dr. Martín Vargas Pérez, el Mtro. Carlos Ricardo Muñoz Saucedo, la Lic. Indira Mosali Mejía Méndez, Anabel Díaz Cantón, el periodista Juan Barragán, la Dra. H.C. Samia Karime Abrin Peralta y la Dra. Ma. Guadalupe Muñiz Gallegos.

El reconocimiento trascendió fronteras y destacó también a líderes de toda América Latina. Por Colombia fueron galardonados el Mtro. Joham Becerra Llamosa, el Dr. Edwin Alejandro Henao Mejía, el Ing. Edwin Stiven Gómez Ortega y la Ing. Ángela María Cristancho Prada. Desde Guatemala, además de la Dra. Rigoberta Menchú Tum, fue reconocido el Dr. Elios Uriel Samayoa López. Por Nicaragua, la Coach Victoria Báez y la Dra. Angélica Urbina. Desde Perú, la Mtra. Carina Amelia Ramos Velásquez y la diseñadora de producto Sofía Calvo Niño. Por El Salvador, la Lic. Águeda Salguero; y por Bolivia, la actriz Carla Ortiz Oporto.

Dentro del Top 100 México Nivel Dos Estrellas de Oro 2025 destacaron el Lic. Antonio Lagunes Toral, el Dr. Juan Antonio Garza Quintanilla, el Dr. Marco Antonio Buendía Fernández y el C.P.C. Óscar Mendoza Escalante, todos ellos ejemplos de liderazgo, innovación y compromiso.

Finalmente, el Top 100 Destacados Líderes México 2025 reunió a grandes personalidades que reflejan la diversidad del liderazgo nacional: el Chef Jhona Monroy Maldonado, el Temachtiani (Maestro) Rubén Delgadillo Pérez, la Lic. Diozeline Katynka Velázquez Muñoz, la Dra. Carolina Hernández Ortiz, el C.P. José Alfredo Malagón Reyes, Lucca D’Stefano de la Torre Martínez, el Lic. Claudio Manuel Terán Suárez, el Dr. Alberto Rosalino Ortiz Alfonso, la Lic. Mirna Liliana Carmona García, el Mtro. Joan Borbolla Ballesca, el Lic. Gerardo Aanderud Ochoa, la Dra. Sonia Felipe Bizarro y el Dr. Elías de Jesús Ramírez Velázquez.

“Este reconocimiento no solo honra trayectorias, sino también valores. Celebramos a quienes hacen de su liderazgo un puente hacia el bienestar, la innovación y la esperanza para nuestras naciones”, expresó el comité organizador al cierre del evento.