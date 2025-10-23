viernes 24  de  octubre 2025
REALEZA

Carlos III se convierte en primer líder anglicano en rezar con el Papa en 500 años

Es la primera visita del rey Carlos III al papa León en el Vaticano desde que fue nombrado líder de la Iglesia Católica en mayo

El rey Carlos III de Gran Bretaña visita la Exposición Floral de Sandringham en Sandringham House, Norfolk, el 23 de julio de 2025.&nbsp;

El rey Carlos III de Gran Bretaña visita la Exposición Floral de Sandringham en Sandringham House, Norfolk, el 23 de julio de 2025. 

AFP/Chris Radburn/Pool
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Por primera vez en cinco siglos, el rey de Inglaterra rezó junto al papa en el Vaticano. Carlos III participó este jueves en un servicio solemne ecuménico junto al papa León XIII en la Capilla Sixtina, durante el momento espiritual culminante de su visita de un día a la sede de la Iglesia Católica.

El servicio, que tuvo lugar bajo el techo de Miguel Ángel, marca la primera vez que un monarca británico reza con un papa en público desde la Reforma del siglo XVI.

Lee además
El rey Carlos III de Gran Bretaña pronuncia un discurso en el Parlamento italiano, en Roma, el 9 de abril de 2025, como parte de una visita de Estado a Italia.  
CORONA

Rey Carlos III y el papa protagonizan acto inédito desde el cisma anglicano
El príncipe William de Gran Bretaña, príncipe de Gales, reacciona mientras visita el nuevo centro en James Place Newcastle, en Newcastle-upon-Tyne, noreste de Inglaterra, el 30 de abril de 2024.
CORONA

Aseguran que el príncipe William prohibirá al príncipe Andrés asistir a su coronación

El día comenzó para Carlos y su esposa, la reina Camila, con una audiencia conjunta con el pontífice. La pareja recorrió la famosa Plaza de San Pedro en automóvil hasta llegar al Patio de San Dámaso, la entrada ceremonial al Palacio Apostólico, donde fueron recibidos por el reverendo monseñor Leonardo Sapienza.

Tras reunirse con algunos cardenales clave en el Vaticano, el rey y la reina se dirigieron a la Capilla Sixtina para el servicio religioso, un símbolo de la armonía que existe entre ambas iglesias. Fue allí donde Carlos y el papa León rezaron juntos.

De acuerdo con la revista People, el servicio contó con la participación de los Niños del Coro de la Capilla Real de Su Majestad y el Coro de la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor, acompañados por el Coro de la Capilla Sixtina.

"Compañerismo espiritual"

Tras el servicio ecuménico, la reina permaneció en la capilla para reunirse con los coros, mientras que el rey Carlos y el papa participaron en una reunión sobre sostenibilidad en la Sala Regia.

Posteriormente, la pareja real se dirigió a la Basílica Papal y la Abadía de San Pablo Extramuros, donde Carlos ha sido nombrado Cofrade Real de la Abadía.

Se trata de un reconocimiento de compañerismo espiritual por parte del papa, de acuerdo con People, y para celebrarlo, le otorgará la silla especial que permanecerá en el ábside de la Basílica para su uso futuro por parte del rey y sus herederos y sucesores.

Los monarcas británicos están cumpliendo un compromiso que originalmente se programó durante la visita de Carlos a Roma en abril, y que tuvo que suspenderse debido a la enfermedad del papa Francisco.

Se reunieron brevemente antes del fallecimiento del papa el 21 de abril. El Papa León, el primer líder de la Iglesia católica mundial nacido en Estados Unidos, fue elegido en un cónclave de cardenales en mayo.

Temas
Te puede interesar

Sarah Ferguson pierde el título de Duquesa de York por la caída del príncipe Andrés

Príncipe Andrés renuncia a títulos reales tras resurgimiento de caso Epstein

Nueva película de George Clooney para Netflix explora paso del tiempo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un momento lleno de amor: Alexis y Lili junto a su pequeña Lía, celebrando su llegada al mundo.
FELICIDAD

Nace Lía, hija del periodista Alexis Boentes y su esposa Lili Egüe

Movilización militar de EEUU y Nobel de la Paz potencian percepción de cambio en Venezuela
OPINIÓN

Movilización militar de EEUU y Nobel de la Paz potencian percepción de cambio en Venezuela

Comienza la cuenta regresiva: salario en Florida rumbo a 15 dólares la hora
ECONOMÍA

Florida estudia excepción al salario mínimo de $14 para ciertos trabajadores, ¿a quiénes afectaría?

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio estrecha la mano del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante su visita a Tel Aviv.
POLíTICA EXTERIOR

Rubio en Israel por intenciones de anexión de Netanyahu en Cisjordania

El próximo embajador de EEUU en España, Benjamin Leon, durante una audiencia del Senado estadounidense. video
DECLARACIONES

Embajador nombrado por Trump para España busca que el país cumpla con el 5% en defensa

Te puede interesar

Blaise Ingoglia, director financiero de Florida.
AUDITORÍA

Director financiero de Florida denuncia "gasto excesivo" en el presupuesto de Miami

Por DANIEL CASTROPÉ
El próximo embajador de EEUU en España, Benjamin Leon, durante una audiencia del Senado estadounidense. video
DECLARACIONES

Embajador nombrado por Trump para España busca que el país cumpla con el 5% en defensa

Visita de Paul Renner al Museo de la Brigada 2506. 
FLORIDA

Paul Renner visita el Museo de la Brigada 2506 en Miami y reafirma compromiso contra el comunismo

Bad Bunny recibe el premio al Top Latin Album del Año por Debí Tirar Más Fotos, en los Premios Latin Billboard 2025 en el James L. Knight Center el 23 de octubre de 2025 en Miami, Florida.
PREMIOS

Bad Bunny arrasa en los Latin Billboard 2025: conoce la lista de ganadores

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio estrecha la mano del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante su visita a Tel Aviv.
POLíTICA EXTERIOR

Rubio en Israel por intenciones de anexión de Netanyahu en Cisjordania