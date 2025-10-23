Carlos III se convierte en primer líder anglicano en rezar con el Papa en 500 años

El rey Carlos III de Gran Bretaña visita la Exposición Floral de Sandringham en Sandringham House, Norfolk, el 23 de julio de 2025.

MIAMI.- Por primera vez en cinco siglos, el rey de Inglaterra rezó junto al papa en el Vaticano. Carlos III participó este jueves en un servicio solemne ecuménico junto al papa León XIII en la Capilla Sixtina, durante el momento espiritual culminante de su visita de un día a la sede de la Iglesia Católica .

El servicio, que tuvo lugar bajo el techo de Miguel Ángel, marca la primera vez que un monarca británico reza con un papa en público desde la Reforma del siglo XVI.

El día comenzó para Carlos y su esposa, la reina Camila, con una audiencia conjunta con el pontífice. La pareja recorrió la famosa Plaza de San Pedro en automóvil hasta llegar al Patio de San Dámaso, la entrada ceremonial al Palacio Apostólico, donde fueron recibidos por el reverendo monseñor Leonardo Sapienza.

Tras reunirse con algunos cardenales clave en el Vaticano, el rey y la reina se dirigieron a la Capilla Sixtina para el servicio religioso, un símbolo de la armonía que existe entre ambas iglesias. Fue allí donde Carlos y el papa León rezaron juntos.

De acuerdo con la revista People, el servicio contó con la participación de los Niños del Coro de la Capilla Real de Su Majestad y el Coro de la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor, acompañados por el Coro de la Capilla Sixtina.

"Compañerismo espiritual"

Tras el servicio ecuménico, la reina permaneció en la capilla para reunirse con los coros, mientras que el rey Carlos y el papa participaron en una reunión sobre sostenibilidad en la Sala Regia.

Posteriormente, la pareja real se dirigió a la Basílica Papal y la Abadía de San Pablo Extramuros, donde Carlos ha sido nombrado Cofrade Real de la Abadía.

Se trata de un reconocimiento de compañerismo espiritual por parte del papa, de acuerdo con People, y para celebrarlo, le otorgará la silla especial que permanecerá en el ábside de la Basílica para su uso futuro por parte del rey y sus herederos y sucesores.

Los monarcas británicos están cumpliendo un compromiso que originalmente se programó durante la visita de Carlos a Roma en abril, y que tuvo que suspenderse debido a la enfermedad del papa Francisco.

Se reunieron brevemente antes del fallecimiento del papa el 21 de abril. El Papa León, el primer líder de la Iglesia católica mundial nacido en Estados Unidos, fue elegido en un cónclave de cardenales en mayo.