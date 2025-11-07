sábado 8  de  noviembre 2025
CONSEJOS

Roth IRA para menores: la visión de Carlos Ramírez promover independencia económica desde la infancia

“El Maestro de los Impuestos” detalla cómo estas cuentas pueden transformar la relación de los jóvenes con el dinero

El experto en impuestos y finanzas Carlos Ramírez.

El experto en impuestos y finanzas Carlos Ramírez.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Miami- En una época en la que la estabilidad económica y la educación financiera son esenciales para el futuro, el reconocido experto en impuestos, finanzas, y fundador de Latin American Business Institute (LABITAX), Carlos Ramírez, invita a reflexionar sobre un tema que puede cambiar la vida de las familias hispanas: enseñar a los niños a invertir y ahorrar desde pequeños.

Ramírez, conocido a nivel nacional como “El Maestro de los Impuestos”, explica que las cuentas de inversión Roth IRA (Individual Retirement Account) son una herramienta ideal para impulsar a los menores de edad en el mundo de las finanzas y el ahorro a largo plazo, ya que estas cuentas permiten a los jóvenes comenzar a invertir de forma segura y con grandes ventajas fiscales.

Lee además
Inteligencia artificial se impone en los latinos de EEUU
ESTUDIO

Latinos en EEUU, los primeros en usar la IA y otras herramientas tecnológicas para sus finanzas
El conferencista Fabián Tejada.
INSPIRACIÓN

Fabián Tejada expone el poder que transforma tu mente en una máquina de dinero

“Cuando enseñamos a un niño a ahorrar e invertir, no solo le damos dinero: le damos conocimiento, independencia y poder de decisión. El dinero que entra en una Roth IRA crece libre de impuestos, y mientras más temprano empiece, mayor será el beneficio gracias al interés compuesto”, afirma Ramírez.

¿Qué es una Roth IRA y quién puede abrirla?

Las Roth IRA son cuentas de jubilación individuales que permiten invertir dinero ya gravado con impuestos para que crezca sin pagar impuestos adicionales sobre las ganancias. En el caso de los menores, los padres o tutores pueden abrir una Roth IRA custodial, siempre que el niño tenga ingresos legítimos. “Un trabajo de verano, clases particulares, modelaje, actuación, emprendimiento o cualquier actividad remunerada”, dice el experto.

Ramírez explica que aunque las Roth IRA fueron diseñadas originalmente para adultos, se han convertido en una poderosa herramienta educativa para niños y adolescentes. “Si un joven comienza a invertir $500 o $1,000 al año desde los 13 años, podría tener un fondo de retiro de cientos de miles de dólares cuando llegue a los 60. Ese es el verdadero poder de la educación financiera temprana”, subraya.

Sembrar educación financiera en la infancia

Más allá de los beneficios económicos, Ramírez resalta la importancia de inculcar una mentalidad financiera sólida desde la niñez, algo que considera fundamental para romper los ciclos de desinformación y endeudamiento que afectan a muchas familias hispanas.

“La educación financiera no se enseña en las escuelas, pero debería ser tan importante como las matemáticas o el inglés. Entender cómo funciona el dinero, cómo se ahorra, cómo se invierte y cómo se pagan los impuestos es un conocimiento que empodera para toda la vida”, añade. “La educación financiera no se enseña en las escuelas, pero debería ser tan importante como las matemáticas o el inglés. Entender cómo funciona el dinero, cómo se ahorra, cómo se invierte y cómo se pagan los impuestos es un conocimiento que empodera para toda la vida”, añade.

“Cuando un joven ve crecer su dinero en una cuenta de inversión, entiende que la paciencia y la planificación rinden frutos. Es una lección para toda la vida”, comenta Carlos Ramírez, quien con más de tres décadas de experiencia, ha dedicado su carrera a formar y capacitar a miles de profesionales tributarios a través de LABITAX, institución que fundó en 2013 con la misión de ofrecer educación accesible, práctica y en español. Su compromiso nace de su propia historia como inmigrante, quien al llegar a Estados Unidos enfrentó los mismos desafíos que hoy viven millones de familias latinas.

“Cuando uno llega a este país, nadie te enseña cómo funcionan los impuestos, las inversiones o los créditos. Mi meta es que nuestra comunidad tenga acceso a ese conocimiento y lo use para construir estabilidad y riqueza generacional”.

Además, Ramírez es el creador de la USA Tax Convention, el evento más importante para profesionales del campo tributario de habla hispana en Estados Unidos.

Para más consejos financieros sigue la cuenta de Instagram @carlosramirezea.

Temas
Te puede interesar

Estrategias para mejorar tu puntaje de crédito

Dariel Fernández inaugura en Miami Gardens décima oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen de referencia del Departamento de Policía de Miami - Dade.
Investigación

Muere el oficial de la policía herido de bala en el suroeste de Miami-Dade

Los comunistas Zohran Mamdani, (izq.) el nuevo alcalde de Nueva York, y el senador federal, Bernie Sanders. 
SOCIALISMO E ISLAMISMO

Nueva York y los demócratas: una nueva era de oscuridad

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio junto al presidente Donald Trump. 
Inmigración

EEUU retoma norma de "carga pública" para emitir visado en el mundo

Momentos de la detención de los 11 sospechosos durante el operativo contra la banda ABK.
SUCESOS

Operativo en Miami desmantela casa usada para estafas bancarias

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en la concentración del 9 de enero de 2025 en Caracas
POLÍTICA

María Corina Machado siempre fiel a su voz y a su causa: Venezuela

Te puede interesar

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz. video
JURAMENTACIÓN

Rodrigo Paz asume la presidencia de Bolivia: es tiempo de la democracia, del respeto y la unidad

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Esta fotografía de archivo, difundida por el Gobierno del Estado de Paraná, muestra la destrucción causada por un tornado con vientos de hasta 250 kilómetros por hora que azotó la ciudad de Rio Bonito do Iguaçu, en el estado brasileño de Paraná, el 7 de noviembre de 2025.
CLIMA

Tornado deja seis muertos y más de 750 heridos en sur de Brasil

El humo se eleva desde el lugar del accidente de un avión de carga de UPS cerca del UPS Worldport en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, Kentucky, el 4 de noviembre de 2025. Un avión de carga de UPS se estrelló la noche del 11 de noviembre cerca del Aeropuerto Internacional de Louisville poco después del despegue, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos.
MEDIDAS

UPS y FedEx suspenden vuelos de aviones de carga MD-11 tras accidente en EEUU

Los visitantes hacen cola en la entrada de la pirámide del museo del Louvre en París el 17 de junio de 2022.
ARTES VISUALES

El Louvre refuerza medidas de seguridad

Momentos de la detención de los 11 sospechosos durante el operativo contra la banda ABK.
SUCESOS

Operativo en Miami desmantela casa usada para estafas bancarias