Roth IRA para menores: la visión de Carlos Ramírez promover independencia económica desde la infancia

Miami- En una época en la que la estabilidad económica y la educación financiera son esenciales para el futuro, el reconocido experto en impuestos, finanzas, y fundador de Latin American Business Institute (LABITAX), Carlos Ramírez , invita a reflexionar sobre un tema que puede cambiar la vida de las familias hispanas: enseñar a los niños a invertir y ahorrar desde pequeños.

Ramírez, conocido a nivel nacional como “El Maestro de los Impuestos” , explica que las cuentas de inversión Roth IRA (Individual Retirement Account) son una herramienta ideal para impulsar a los menores de edad en el mundo de las finanzas y el ahorro a largo plazo, ya que estas cuentas permiten a los jóvenes comenzar a invertir de forma segura y con grandes ventajas fiscales.

“Cuando enseñamos a un niño a ahorrar e invertir, no solo le damos dinero: le damos conocimiento, independencia y poder de decisión. El dinero que entra en una Roth IRA crece libre de impuestos, y mientras más temprano empiece, mayor será el beneficio gracias al interés compuesto”, afirma Ramírez.

¿Qué es una Roth IRA y quién puede abrirla?

Las Roth IRA son cuentas de jubilación individuales que permiten invertir dinero ya gravado con impuestos para que crezca sin pagar impuestos adicionales sobre las ganancias. En el caso de los menores, los padres o tutores pueden abrir una Roth IRA custodial, siempre que el niño tenga ingresos legítimos. “Un trabajo de verano, clases particulares, modelaje, actuación, emprendimiento o cualquier actividad remunerada”, dice el experto.

Ramírez explica que aunque las Roth IRA fueron diseñadas originalmente para adultos, se han convertido en una poderosa herramienta educativa para niños y adolescentes. “Si un joven comienza a invertir $500 o $1,000 al año desde los 13 años, podría tener un fondo de retiro de cientos de miles de dólares cuando llegue a los 60. Ese es el verdadero poder de la educación financiera temprana”, subraya.

Sembrar educación financiera en la infancia

Más allá de los beneficios económicos, Ramírez resalta la importancia de inculcar una mentalidad financiera sólida desde la niñez, algo que considera fundamental para romper los ciclos de desinformación y endeudamiento que afectan a muchas familias hispanas.

"La educación financiera no se enseña en las escuelas, pero debería ser tan importante como las matemáticas o el inglés. Entender cómo funciona el dinero, cómo se ahorra, cómo se invierte y cómo se pagan los impuestos es un conocimiento que empodera para toda la vida", añade.

“Cuando un joven ve crecer su dinero en una cuenta de inversión, entiende que la paciencia y la planificación rinden frutos. Es una lección para toda la vida”, comenta Carlos Ramírez, quien con más de tres décadas de experiencia, ha dedicado su carrera a formar y capacitar a miles de profesionales tributarios a través de LABITAX, institución que fundó en 2013 con la misión de ofrecer educación accesible, práctica y en español. Su compromiso nace de su propia historia como inmigrante, quien al llegar a Estados Unidos enfrentó los mismos desafíos que hoy viven millones de familias latinas.

“Cuando uno llega a este país, nadie te enseña cómo funcionan los impuestos, las inversiones o los créditos. Mi meta es que nuestra comunidad tenga acceso a ese conocimiento y lo use para construir estabilidad y riqueza generacional”.

Además, Ramírez es el creador de la USA Tax Convention, el evento más importante para profesionales del campo tributario de habla hispana en Estados Unidos.

