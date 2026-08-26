¿Sabías qué? Las compras por internet continúan aumentando

En EEUU gastamos más de $1.230 millones (trillion) en compras por internet al año.
Hoy Estados Unidos y el mundo giran en torno a estadísticas, despertando el interés general por cifras que hablan por sí solas
En EEUU gastamos más de $1.230 millones (trillion) en compras por internet al año.
La compra de productos en línea ha aumentado significativamente en los últimos años. Esta modalidad, que se popularizó en 2020 a raíz de la pandemia de COVID-19, se mantiene en continuo ascenso. De hecho, diversas encuestas indican que tres de cada cinco personas prefieren comprar por internet antes que acudir a los comercios locales.
Electrónica $255 mil millones
Ropa $209 mil millones
Muebles $146 mil millones
Salud y belleza $118 mil millones
Alimentos y bebidas $112 mil millones
Juguetes y juegos $61 mil millones
Artículos deportivos $58 mil millones
Repuestos automotrices $45 mil millones
Artículos para mascotas $39 mil millones
Artículos de oficina $35 mil millones
FUENTE: Digital Commerce 360