miércoles 26  de  agosto 2026
EEUU

¿Sabías qué? Las compras por internet continúan aumentando

Hoy Estados Unidos y el mundo giran en torno a estadísticas, despertando el interés general por cifras que hablan por sí solas

Gráfica.

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Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

En EEUU gastamos más de $1.230 millones (trillion) en compras por internet al año.

La compra de productos en línea ha aumentado significativamente en los últimos años. Esta modalidad, que se popularizó en 2020 a raíz de la pandemia de COVID-19, se mantiene en continuo ascenso. De hecho, diversas encuestas indican que tres de cada cinco personas prefieren comprar por internet antes que acudir a los comercios locales.

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Electrónica $255 mil millones

Ropa $209 mil millones

Muebles $146 mil millones

Salud y belleza $118 mil millones

Alimentos y bebidas $112 mil millones

Juguetes y juegos $61 mil millones

Artículos deportivos $58 mil millones

Repuestos automotrices $45 mil millones

Artículos para mascotas $39 mil millones

Artículos de oficina $35 mil millones

FUENTE: Digital Commerce 360

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