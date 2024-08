Secretario general de IDEA: "Maduro se enfrenta al dilema de entregarse o no"

"¿Me entrego o no me entrego? Como el secuestrador que tiene a unas víctimas allí encerradas mientras la policía está en la parte de afuera. Si me entrego, ¿qué me pasa? Y si no me entrego, ¿qué me pasa? En ese dilema se encuentra actualmente el régimen y la tiranía de Nicolás Maduro", aseguró el exministro venezolano en una entrevista con el periodista Napoleón Bravo.