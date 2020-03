Series The CW ya tienen fechas de regreso

The CW ya había terminado de filmar las últimas entregas de "Black Lightning" y "Legends of Tomorrow", pero el futuro es incierto para "The Flash", "Batwoman" y "Supergirl", ya que por el momento no se sabe cuándo se podrán retomar los rodajes. Dada la incertidumbre, The CW paralizó su calendario y volverá a emitir "Crisis en Tierras Infinitas" en su lugar la próxima semana.

Antes del aplazamiento por el coronavirus "The Flash" había terminado de grabar 20 de sus 22 episodios planeados para la temporada seis. Se dice que la temporada cinco de "Supergirl" está algo más avanzada y solo tiene que completar su final, pero "Batwoman" todavía tiene tres capítulos por rodar. Pase lo que pase, los tres títulos ya han renovado por una nueva entrega para la temporada 2020-2021.

Sin embargo, por el momento no se sabe cómo afectará la crisis al desarrollo de sus nuevas series, como el spin-off titulado "Superman & Lois".

Por su parte, el equipo de guionistas de "Legends of Tomorrow" continúa teletrabajando en la temporada seis, al igual que ocurre con "Black Lightning" y su temporada cuatro.