Diario Las Américas celebra 72 años con homenaje a Celia Cruz

MIAMI.- La Torre de la Libertad fue el escenario idóneo para una velada que, conducida por la periodista Sofía Lachapelle, unió a personalidades de los medios, el espectáculo y la política local este 11 de octubre cuando Diario Las Américas celebró sus 72 años con un homenaje especial al centenario de Celia Cruz, ícono de la música latina.
Organizado junto a la Fundación Celia Cruz, el encuentro fue una noche llena de ritmo, recuerdos y alegría. Durante la gala se develó la revista conmemorativa que Diario Las Américas dedica a la Reina de la Salsa, una edición especial que recorre su vida y legado con testimonios e imágenes inéditas.
Entre anécdotas, fotografías históricas y música en vivo, se rindió tributo a una figura que sigue inspirando generaciones.
Con este evento, Diario Las Américas reafirma su compromiso con la comunidad, celebrando no solo su historia periodística, sino también el poder del arte y la identidad latina que Celia Cruz encarna con su eterno “¡Azúcar!”.