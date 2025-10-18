Diario Las Américas celebra 72 años con homenaje a Celia Cruz

Ana del Río Chong, Ana Bringas, Kairy Franco, Pedro Mesa, ejecutivo de Sedano’s y su esposa.

Portavoz del consulado israelí en Miami, Ariel Román, junto a Kairy Franco, Linda Harris y Moraima Morales.

La supervisora de elecciones Alina García, junto a la presidenta de Miami Dade College, Madeline Pumariega, el publisher de Diario Las Américas, Nelson J.Mezerhane G. y su esposa, Eleonora Blasini de Mezerhane.

Omer Pardillo, junto al ganador de una beca para estudiar música, Diego Ferro, y Sofía Lachapelle.

MIAMI.- La Torre de la Libertad fue el escenario idóneo para una velada que, conducida por la periodista Sofía Lachapelle, unió a personalidades de los medios, el espectáculo y la política local este 11 de octubre cuando Diario Las Américas celebró sus 72 años con un homenaje especial al centenario de Celia Cruz , ícono de la música latina.

Organizado junto a la Fundación Celia Cruz, el encuentro fue una noche llena de ritmo, recuerdos y alegría. Durante la gala se develó la revista conmemorativa que Diario Las Américas dedica a la Reina de la Salsa, una edición especial que recorre su vida y legado con testimonios e imágenes inéditas.

Estas son las noticias recogidas en la edición semanal, que reúne trabajos de profundidad realizados para nuestra edición impresa

Entre anécdotas, fotografías históricas y música en vivo, se rindió tributo a una figura que sigue inspirando generaciones.

Con este evento, Diario Las Américas reafirma su compromiso con la comunidad, celebrando no solo su historia periodística, sino también el poder del arte y la identidad latina que Celia Cruz encarna con su eterno “¡Azúcar!”.