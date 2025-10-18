sábado 18  de  octubre 2025
Diario Las Américas celebra 72 años con homenaje a Celia Cruz

La Torre de la Libertad fue el escenario idóneo para celebrar el aniversario 72 de Diario Las Américas, con un homenaje especial al centenario de Celia Cruz

Omer Pardillo, junto al ganador de una beca para estudiar música, Diego Ferro, y Sofía Lachapelle.

Iván Pedraza/ DLA
La supervisora de elecciones Alina García, junto a la presidenta de Miami Dade College, Madeline Pumariega, el publisher de Diario Las Américas, Nelson J.Mezerhane G. y su esposa, Eleonora Blasini de Mezerhane.&nbsp;

Iván Pedraza/ DLA
Sofía Lachapelle.&nbsp;

Iván Pedraza/ DLA
Braily Ramos y los Cómplices.&nbsp;

Iván Pedraza/ DLA
Alicia Machado, Miss Universo 1996.

Iván Pedraza/ DLA
Antoni Belchi y Soraya Galán.&nbsp;

Iván Pedraza/ DLA
Portavoz del consulado israelí en Miami, Ariel Román, junto a Kairy Franco, Linda Harris y Moraima Morales.&nbsp;

Cortesía/ Ariel Román
Ana del Río Chong, Ana Bringas, Kairy Franco, Pedro Mesa, ejecutivo de Sedano’s y su esposa.&nbsp;

Iván Pedraza/ DLA
Iván Pedraza, César Menéndez, Wilma Hernández, Iliana Lavastida, Heidy Hidalgo, Grethel Delgado, Daniel Castropé, Carlos A. Cabrera, Luisniel Romero y Dayron Carrete.&nbsp;

Cortesía/ Ariel Román
Elena Solís, Adriana Navarro, Fabiola Malka y Soraya Galán.

Iván Pedraza/ DLA
Por Heidy Hidalgo Gato

MIAMI.- La Torre de la Libertad fue el escenario idóneo para una velada que, conducida por la periodista Sofía Lachapelle, unió a personalidades de los medios, el espectáculo y la política local este 11 de octubre cuando Diario Las Américas celebró sus 72 años con un homenaje especial al centenario de Celia Cruz, ícono de la música latina.

Organizado junto a la Fundación Celia Cruz, el encuentro fue una noche llena de ritmo, recuerdos y alegría. Durante la gala se develó la revista conmemorativa que Diario Las Américas dedica a la Reina de la Salsa, una edición especial que recorre su vida y legado con testimonios e imágenes inéditas.

Entre anécdotas, fotografías históricas y música en vivo, se rindió tributo a una figura que sigue inspirando generaciones.

Con este evento, Diario Las Américas reafirma su compromiso con la comunidad, celebrando no solo su historia periodística, sino también el poder del arte y la identidad latina que Celia Cruz encarna con su eterno “¡Azúcar!”.

