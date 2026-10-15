jueves 15  de  octubre 2026
NUEVA CONSTRUCCIÓN

Gallery Lummus Parc sumará 257 viviendas en Downtown Miami

Miami tendrá apartamentos asequibles y para trabajadores junto al río y cerca del transporte público. Conozca cómo se financiará Gallery Lummus Parc

Alberto Milo lidera Related Urban Development Group en Miami.&nbsp;

Alberto Milo lidera Related Urban Development Group en Miami. 

CESAR MENENDEZ DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- Related Urban Development Group cerró un paquete de financiamiento público y privado de 129 millones de dólares para construir Gallery Lummus Parc, un complejo de 257 viviendas en Downtown Miami que combinará apartamentos asequibles, unidades para trabajadores y residencias a precio de mercado.

El proyecto se levantará en un terreno de 0,7 acres propiedad de Miami-Dade, en 101 NW North River Drive, junto al río Miami y frente a Lummus Park. La construcción ya está en marcha, según el comunicado divulgado el 14 de octubre. La primera entrega de viviendas está prevista para octubre de 2028.

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Gallery Lummus Parc tendrá 27 pisos residenciales sobre un garaje de cinco niveles. Sus 257 apartamentos incluirán estudios y unidades de uno y dos dormitorios. El terreno permanecerá en manos del Condado mediante un arrendamiento de 99 años.

Viviendas asequibles y para trabajadores en Downtown Miami

El complejo contará con 167 viviendas asequibles, para hogares con ingresos entre el 20% y el 80% del ingreso medio del área; 47 unidades para trabajadores y 43 apartamentos a precio de mercado. Dentro del primer grupo, 51 unidades tendrán vales de vivienda basados en proyectos y seis recibirán asistencia del programa RAD.

En conjunto, más del 83% de las residencias tendrán alquileres vinculados a los ingresos de los hogares, de acuerdo con Related Urban. Los compromisos de asequibilidad se extenderán por al menos 50 años y podrán llegar hasta 99 años mediante acuerdos adicionales con el Condado y el estado.

“Estamos tomando un terreno compacto propiedad del Condado y creando hogares para residentes locales con distintos niveles de ingresos”, dijo Alberto Milo Jr., presidente de Related Urban. “Demuestra lo que es posible cuando combinamos vivienda con acceso al transporte, los empleos y los servicios esenciales”.

El desarrollo también incluirá piscina, gimnasio, salón social y una terraza ajardinada. El programa prevé actividades después de clases, servicios de salud y bienestar, y capacitación laboral.

Complejo conectado al transporte público

Related Urban presenta Gallery Lummus Parc como un desarrollo orientado al transporte público, conocido como transit-oriented development. El concepto concentra viviendas cerca de estaciones y servicios para facilitar los desplazamientos sin depender exclusivamente del automóvil.

El complejo estará a dos cuadras de la estación Government Center, donde conectan Metrorail y Metromover. Su ubicación dentro de la Zona de Tránsito Rápido del Condado —Rapid Transit Zone— permitió una escala de construcción mayor a la que habría permitido la zonificación municipal vigente para el terreno, según el comunicado.

El proyecto forma parte de un plan de dos torres. Una segunda etapa, llamada The Residences Lummus Parc, elevaría el conjunto a unas 439 viviendas en el corazón de Downtown Miami.

Cómo se financiará Gallery Lummus Parc

Los 129 millones de dólares corresponden al paquete de financiamiento anunciado; el comunicado no detalló por separado el costo total de construcción. La combinación reúne recursos federales, estatales y locales, inversión privada y créditos fiscales de vivienda asequible, además de capital de una Zona de Oportunidad.

Entre las principales fuentes figuran 60 millones de dólares en financiamiento hipotecario; unos 27,1 millones en créditos fiscales federales para viviendas de bajos ingresos; un préstamo estatal de 12,75 millones; cinco millones del impuesto documental de Miami-Dade; tres millones en fondos ARPA de la Ciudad de Miami y aproximadamente 6,4 millones de inversión de una entidad afiliada a Related Group. El resto provendrá de una parte de los honorarios del desarrollador.

Greystone actuó como prestamista de construcción e inversionista en créditos fiscales y facilitará el cambio a financiamiento de Freddie Mac cuando termine la obra.

“Reunir este nivel de capital público y privado para un proyecto de este tamaño requiere confianza entre los socios”, afirmó Milo. En la operación participaron Miami-Dade, el estado de Florida, la Ciudad de Miami y Greystone.

El comunicado prevé una ceremonia oficial de inicio en octubre de 2026. Related Urban señaló que el complejo será la primera fase de una expansión más amplia de su cartera de viviendas asequibles y para trabajadores en el sur de Florida.

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