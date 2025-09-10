miércoles 10  de  septiembre 2025
Apple lanzará iOS 26 el 15 de septiembre

Entre otras novedades, también se incluyen funciones de inteligencia artificial (IA) mejoradas, con nuevas opciones de traducción en tiempo real

La nueva actualización de sistema operativo de Apple, iOS 26. &nbsp;

La nueva actualización de sistema operativo de Apple, iOS 26.

 

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Apple anunció la fecha oficial de lanzamiento de su nueva actualización de sistema operativo iOS 26, que llegará el próximo lunes 15 de septiembre de la mano de los nuevos sistemas operativos para el resto de sus dispositivos, con iPadOS 26, macOS Tahoe 26 y watchOS 26.

La compañía dio a conocer las nuevas funcionalidades de sus sistemas operativos en junio de este año, en el marco de su conferencia anual para desarrolladores WWDC, donde detalló su intención de ofrecer una experiencia más personalizada, centrada en el contenido e intuitiva.

Ahora, tras la presentación de sus nuevos dispositivos móviles, incluidos la serie iPhone 17, con el nuevo iPhone 17 Air, los nuevos 'smartwatches' Apple Watch 11 Series y Apple Watch Ultra 3, y los nuevos Airpods Pro 3, Apple compartió la fecha de lanzamiento para su nueva iteración de sistemas operativos.

En concreto, detalló que iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26 y watchOS 26, estarán disponibles a partir del lunes 15 de septiembre, y llegarán con los nuevos 'smartphones' y wearables anunciados, así como progresivamente al resto de dispositivos de la compañía.

Así, tras lanzar distintas versiones beta en las que se han ido puliendo diversas características, el nuevo diseño Liquid Glass es una de las novedades principales de esta nueva era, que actualiza la interfaz de usuario con inspiración en VisionOS, unificando todas las plataformas bajo elementos que replican propiedades del cristal, como la transparencia y el reflejo de la luz, y que se aplican a la navegación y los controles.

Entre otras novedades, también se incluyen funciones de inteligencia artificial (IA) mejoradas, con nuevas opciones de traducción en tiempo real, disponibles en Mensajes, FaceTime y Teléfono, así como una actualización de la herramienta de Inteligencia Visual, que permite buscar el contenido que se ve en pantalla. A ello se le suman atajos impulsados por IA y sugerencias de encuestas en Mensajes.

Con todo, los usuarios podrán disponer de todas las novedades de iOS 26, así como del resto de las actualizaciones de sistema operativo en sus dispositivos de Apple, a partir del próximo lunes 15, cuando podrán descargar las actualizaciones de 'software' correspondientes.

