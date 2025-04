Instagram trabaja en una aplicación nativa para iPad

Actualmente, la única forma de acceder a la red social propiedad de Meta desde un iPad es a través de una versión de la aplicación diseñada para iPhone, sin embargo, esta opción no ofrece una experiencia de usuario cómoda, ya que la relación de pantalla entre un 'smartphone' y una tableta es distinta y, por tanto, resulta en contenido que no se acaba de adaptar y que no ofrece calidad de visualización.