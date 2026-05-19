martes 19  de  mayo 2026
MEDIDA

Red social X limita a 50 las publicaciones diarias de las cuentas no verificadas

Las limitaciones también afectan a los mensajes directos, con un máximo de 500 al día, y a los seguidores: 400 seguidores al día y un máximo de 5.000 cuentas seguidas

Logo de la red social X (antigua Twitter).

Logo de la red social X (antigua Twitter).

EuropaPress_Foto de archivo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La red social X estableció nuevos límites para los usuarios que utilizan una cuenta no verificada, quienes solo podrán compartir 50 publicaciones y hacer 200 respuestas al día.

Algunos usuarios de X han tenido problemas en los últimos días con el uso de su cuenta, debido a los cambios en los límites de uso que la red social de Elon Musk introdujo de manera discreta y que se recogen en una actualización del Centro de Ayuda.

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En él, se establece ahora que las cuentas no verificadas pueden compartir hasta 50 publicaciones originales y 200 respuestas al día, aunque no de manera continua, sino con "en límites más pequeños para intervalos de media hora".

Las limitaciones también afectan a los mensajes directos, con un máximo de 500 al día, y a los seguidores: 400 seguidores al día y un máximo de 5.000 cuentas seguidas; aunque estos en concreto no se han visto modificados.

Una versión anterior del Centro de Ayuda muestra límites más permisivos para las publicaciones diarias, que admitían hasta 2.400 -también a intervalos de media hora-- y no hacían mención a las respuestas.

X justifica estos límites en cuestiones técnicas, para "aliviar la carga de trabajo de los sistemas internos y reducir el tiempo de inactividad y las páginas de error".

Estos límites se refieren a las cuentas no verificadas, las que actualmente se ofrecen de manera gratuita, por lo que una forma de poder compartir un mayor número de publicaciones es pasando a una suscripción de pago.

FUENTE: Europa Press

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