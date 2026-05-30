Tiago Carrero posiciona el realismo entre las técnicas de tatuaje más buscadas en 2026

El artista del tatuaje Tiago Carrero junto a varias de sus creaciones.

MIAMI.- La búsqueda de piezas únicas, cargadas de significado y capaces de transmitir emoción está impulsando el crecimiento de los tatuajes hiperrealistas en Colombia y Latinoamérica.

Los tatuajes continúan evolucionando y, junto con ellos, las razones que llevan a millones de personas a marcar su piel. Si durante años predominaron los diseños minimalistas o inspirados en tendencias virales, en 2026 una corriente artística gana cada vez más protagonismo: el realismo, una técnica que busca recrear imágenes con un nivel de detalle capaz de transmitir profundidad, volumen y emoción.

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Para el tatuador colombiano Santiago Carrero, conocido artísticamente como Tiago Carrero, especialista en realismo y con más de 12 años de experiencia, el verdadero reto no está en copiar una fotografía, sino en interpretarla.

“El realismo exige comprender anatomía visual, proporciones, lectura de luz y profundidad. Cada decisión técnica influye en la sensación final de la pieza”, explica. “El realismo exige comprender anatomía visual, proporciones, lectura de luz y profundidad. Cada decisión técnica influye en la sensación final de la pieza”, explica.

Según especialistas de la industria, el crecimiento de esta tendencia responde a una búsqueda cada vez más consciente de piezas personalizadas y cargadas de significado. Retratos de familiares, homenajes a seres queridos, mascotas, figuras inspiradoras o momentos trascendentales de la vida son algunas de las solicitudes más frecuentes entre quienes optan por este estilo.

Dentro de esta tendencia, los retratos continúan siendo una de las categorías más solicitadas. Sin embargo, el objetivo ya no es únicamente lograr semejanza física, sino transmitir identidad y emoción.

“Los ojos son uno de los elementos más importantes porque generan conexión con quien observa la pieza. Busco que el retrato tenga presencia y que, de alguna manera, mire de vuelta”, señala Carrero.

El auge del realismo refleja también una transformación cultural en la forma de entender el tatuaje. Más allá de la estética, hoy es visto como una expresión artística capaz de preservar recuerdos, contar historias y representar momentos significativos de la vida.

En este contexto, aspectos como la limpieza del trabajo, las transiciones suaves de sombra y la construcción del volumen se han convertido en elementos que distinguen las piezas de mayor nivel dentro del arte corporal contemporáneo.

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