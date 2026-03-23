Salvador Pérez inmortaliza el título mundial con un tatuaje: “Ser campeón es para siempre”

El grandeliga Salvador Pérez junto al tatuador Luis Gil luego de tatuar el trofeo de campeón del Clásico Mundial de Béisbol al receptor venezolano

El receptor venezolano Salvador Pérez volvió a demostrar que el título del Clásico Mundial de Béisbol 2026 no es solo una hazaña deportiva, sino un momento eterno en su vida.

El capitán de la selección de Venezuela decidió inmortalizar la conquista con un tatuaje del trofeo y la medalla de campeón , acompañado de una frase que resume el sentimiento de todo un país:

Béisbol Francisco Cervelli dispara su carrera como mánager tras histórica actuación con Italia en el Clásico Mundial

“Ser campeón del mundo es para siempre”.

Un tatuaje cargado de historia y orgullo

El tatuaje fue realizado por el artista venezolano Luis Gil, quien compartió el proceso en redes sociales. Gil no es un desconocido en el entorno del capitán venezolano: ha sido el responsable de gran parte de los tatuajes de Pérez a lo largo de su carrera.

Embed - Luis Gil •Tattoo Artist• on Instagram: "Ser campeón del mundo es para siempre… Esto es historia en la piel Representaron y unieron a todo un país demostraron que somos una potencia en el béisbol… y dejaron un legado.. QUE SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO! Gracias Capitán @salvadorp13 por tu amistad y la confianza " View this post on Instagram

En su publicación, el tatuador escribió:

“Ser campeón del mundo es para siempre… Esto es historia en la piel”.

Una relación de confianza: Luis Gil y las estrellas de MLB

Luis Gil se ha consolidado como uno de los tatuadores favoritos de peloteros venezolanos. Además de trabajar con Salvador Pérez, también ha dejado su marca en figuras como:

Ronald Acuña Jr.

Gleyber Torres

Incluso, fue el encargado del tatuaje que Pérez se realizó tras su participación en el Juego de Estrellas de MLB 2024, reafirmando una relación de confianza que va más allá de lo artístico.

La piel de un campeón: una carrera llena de logros

El nuevo tatuaje se suma a una colección que narra la carrera de uno de los grandes íconos del béisbol venezolano.

Entre los logros que Salvador Pérez ya lleva en su piel destacan:

Campeón de la Serie Mundial con los Kansas City Royals (2015)

MVP de la Serie Mundial 2015

9 selecciones al Juego de Estrellas de la MLB

5 Guantes de Oro

Múltiples Bates de Plata

Embed - Luis Gil •Tattoo Artist• on Instagram: "Thanks guys @kcroyals for making me part of this project. It’s always an honor to tattoo on Salvy @salvadorp13 Posted @withregram • @kcroyals His body of work speaks for itself." View this post on Instagram

Ahora, añade el mayor logro colectivo de su carrera: ser campeón del mundo con Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Un símbolo de la unión de un país

Más allá de lo deportivo, el tatuaje representa el impacto que tuvo este título para Venezuela. La selección logró unir a todo un país y consolidarse como potencia del béisbol internacional.

Como capitán, Salvador Pérez fue una de las figuras clave tanto dentro como fuera del terreno, liderando a un equipo que hizo historia.