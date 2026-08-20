Vicki López y Rob Piper disputarán el Distrito 5 de Miami-Dade en noviembre

Vicki Lopez y Bob Piper se verán las caras nuevamente en noviembre para disputar un escaño de la Comisión de Miami-Dade.

MIAMI.- Vicki López y Rob Piper volverán a enfrentarse en las urnas el próximo 3 de noviembre por el Distrito 5 de la Comisión de Miami-Dade , después de que ninguno de los tres aspirantes consiguiera superar el 50% de los votos en las elecciones primarias del 18 de agosto.

López, actual comisionada del distrito, terminó en primer lugar con 7,061 votos, equivalentes al 42.32%, mientras Piper consiguió 4,928 votos, el 29.54%. El excomisionado de Miami Joe Sanchez quedó eliminado tras obtener 4,695 sufragios, un 28.14%.

La diferencia entre los dos candidatos que avanzaron fue de 2,133 votos y 12.78 puntos porcentuales, una ventaja que coloca a López al frente tras la primera votación, aunque la segunda vuelta abre una nueva contienda por los casi 4,700 electores que respaldaron a Sanchez y por quienes no participaron en agosto.

La elección del condado es no partidista y el ganador del 3 de noviembre completará el período del Distrito 5 hasta noviembre de 2028.

El Distrito 5 es uno de los territorios política, económica y demográficamente más diversos de Miami-Dade. Comprende partes de las ciudades de Miami y Miami Beach, con comunidades como Brickell, Downtown Miami, Little Havana, Miami River, Mid Beach, The Roads, Silver Bluff, Shenandoah, South Beach y West Flagler. Se caracteriza por una fuerte presencia de propietarios de condominios en Downtown, Brickell y Miami Beach, muchos de ellos afectados por los altos pagos a las asociaciones.

La contienda especial por el asiento del distrito surgió después de que Eileen Higgins dejara el escaño en noviembre de 2025 para asumir posteriormente como alcaldesa de Miami. Tras la vacante, los otros 12 integrantes de la Comisión de Miami-Dade votaron 7-5 para nombrar a Vicki López, quien entonces representaba el Distrito 113 en la Cámara de Representantes de Florida.

Ahora son los electores del Distrito 5 quienes decidirán quién permanecerá en el puesto.

Experiencia legislativa y una poderosa maquinaria electoral

Vicki López, de 68 años, llega a la segunda vuelta con una considerable ventaja financiera y una extensa red de respaldos políticos, sindicales y empresariales.

Antes de llegar a la Comisión de Miami-Dade fue representante estatal por el Distrito 113. Ganó por primera vez ese escaño en 2022 en una elección cerrada y consiguió la reelección dos años después.

Durante su paso por Tallahassee participó en algunas de las principales reformas relacionadas con vivienda y condominios aprobadas en Florida en los últimos años.

Entre ellas estuvo la ley Live Local Act, diseñada para impulsar la construcción de viviendas asequibles y para trabajadores. También intervino en reformas de seguridad de condominios posteriores al derrumbe de Champlain Towers South en Surfside y en iniciativas destinadas a extender programas de subvenciones para reforzar edificios residenciales.

López también se apartó de la línea republicana en asuntos polémicos. Votó contra la prohibición del aborto después de las seis semanas y contra una propuesta para reducir de 21 a 18 años la edad mínima para comprar armas largas.

La vivienda, prioridad de López

Desde que asumió como comisionada, López ha colocado la vivienda entre los asuntos centrales de su gestión.

Ha planteado revisar la forma en que Miami-Dade aborda la vivienda asequible y para trabajadores, incluida la actualización de disposiciones del código del condado que considera desfasadas ante la magnitud de la crisis.

En una entrevista reciente explicó que ha convocado a defensores de la vivienda, desarrolladores y representantes de los mercados de capital para estudiar posibles cambios.

“Ya he comenzado el trabajo que espero continuar y terminar cuando sea elegida, porque es importante que ahora pensemos fuera de los esquemas tradicionales”, afirmó López.

La comisionada considera necesario identificar primero los principales obstáculos que enfrenta la vivienda y posteriormente determinar qué modificaciones pueden realizarse tanto en el código de Miami-Dade como en las leyes estatales.

“Estoy muy entusiasmada con continuar el trabajo sobre vivienda porque es el problema número uno que escucho en todo el distrito”, sostuvo.

López ha señalado igualmente que pretende continuar trabajando en calidad de vida, embellecimiento de parques, calles más limpias y seguras, respaldo a las pequeñas empresas, y a las fuerzas del orden.

También se ha pronunciado contra la Enmienda 3 sobre impuestos a la propiedad, al advertir durante un foro de The Miami Foundation sobre el impacto que, según sus cálculos, tendría para las finanzas de Miami-Dade.

López llega con respaldo bipartidista

Uno de los elementos más visibles de su campaña ha sido la amplitud de sus respaldos.

Entre quienes han apoyado su candidatura figuran la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava; la comisionada de Miami Christine King; el exalcalde de Miami Beach Dan Gelber; la sheriff de Miami-Dade Rosie Cordero-Stutzy el comisionado de Miami Miguel Gabela.

También ha recibido el respaldo de los seis comisionados de Miami Beach y organizaciones sindicales, policiales, de bomberos y empresariales.

Entre ellas aparecen South Florida AFL-CIO, AFSCME Florida, secciones de SEIU, South Florida Police Benevolent Association, sindicatos de bomberos, el PAC de Miami Realtors y la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos.

Más de un millón de dólares para la campaña

La diferencia financiera entre los dos finalistas ha sido considerable.

Para principios de julio, López se acercaba a $1.2 millones recaudados entre su campaña y el comité político Common Sense Government. Posteriormente, reportes sobre sus finanzas de campaña situaron las cantidades acumuladas todavía más arriba.

El sector inmobiliario ocupa un lugar destacado entre sus donantes. Un análisis publicado por Axios esta semana calculó que más del 70% de las contribuciones examinadas procedían de empresas, ejecutivos y otros intereses relacionados con bienes raíces.

La relación entre ese respaldo y las políticas de vivienda de López ha pasado a formar parte del debate electoral, particularmente por su participación en la Live Local Act y su trabajo actual como vicepresidenta del comité de vivienda del condado.

Controversias que acompañan la trayectoria de López

La larga carrera pública de Lopez también incluye un episodio judicial ocurrido hace más de tres décadas.

En los años 90 renunció a la Comisión del Condado de Lee y cumplió 15 meses de prisión después de una condena relacionada con fraude. López sostuvo que era inocente. Su sentencia fue posteriormente conmutada y la condena terminó anulada.

Tras salir de prisión rehizo su trayectoria pública y trabajó como defensora de reformas de justicia penal durante la administración del entonces gobernador Jeb Bush, llegando a presidir un grupo de trabajo estatal relacionado con exconvictos. También desempeñó funciones de liderazgo en la Cámara de Comercio del Gran Miami.

Más recientemente surgieron cuestionamientos después de conocerse que uno de sus hijos trabajó para una compañía vinculada al negocio de cámaras para autobuses escolares después de que López copatrocinara legislación relacionada con esa industria.

Piper: de los Marines a la política de Miami

Frente a la experiencia legislativa y la capacidad financiera de López aparece Rob Piper, de 54 años, un veterano militar que intenta convertir su segundo lugar en las primarias en una victoria en noviembre.

Piper pasó 23 años en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, incluidos tres despliegues de combate en Irak, antes de retirarse en 2016.

Graduado de Penn State, posteriormente obtuvo un doctorado en Relaciones Internacionales por Florida International University (FIU).

Su participación política en Miami adquirió notoriedad cuando encabezó en 2020 una iniciativa para destituir al entonces comisionado de la ciudad Joe Carollo. En 2025 intentó llegar a la Comisión de Miami, aunque no consiguió ganar aquella elección.

Tras conocer que había avanzado a la segunda vuelta, Piper celebró el resultado como una oportunidad para continuar su campaña.

“Distrito 5 de Miami-Dade, lo hemos logrado. Tengo el privilegio y el honor de continuar en esta lucha. De luchar por ti”, dijo.

“Estoy aquí para servir y continuaré sirviendo hasta noviembre y más allá. Para hacer que las cosas sucedan para todos ustedes. Gracias por sus votos y su apoyo. Vamos a lograrlo”, añadió.

¿Qué propone Rob Piper para Miami-Dade?

Piper ha centrado su plataforma en transparencia gubernamental, vivienda, impuestos, resiliencia climática y reducción de la influencia de intereses especiales en el County Hall.

Entre sus propuestas figura crear un grupo de trabajo para estudiar nuevas fuentes de ingresos y las finanzas del Condado.

También propone reuniones públicas mensuales y una herramienta que permita a los ciudadanos consultar el presupuesto del gobierno condal. El Partido Demócrata de Miami-Dade, que lo respalda, destaca además su propuesta de estudiar un banco público para financiar vivienda asequible y medidas contra el desplazamiento de residentes.

Piper quiere preservar el Urban Development Boundary, el límite que restringe la expansión urbana hacia áreas ambientalmente sensibles, e invertir en resiliencia climática y protección contra inundaciones.

Su plataforma plantea asimismo una estructura progresiva de determinadas tarifas para que los residentes con mayores recursos aporten más, junto con políticas destinadas a reducir el costo de la vivienda y ampliar la oferta asequible.

Piper es crítico de la Live Local Act impulsada en Tallahassee y de la que López fue una de las principales promotoras. Considera que la legislación otorgó excesivos beneficios a los desarrolladores y debilitó la capacidad de los gobiernos locales para decidir sobre planificación y zonificación.

También se opone a la Enmienda 3 sobre impuestos a la propiedad.

Su campaña resume sus prioridades en cinco áreas: transparencia y rendición de cuentas, reducir la influencia de intereses especiales, disminuir los costos de vivienda, modificar la distribución de determinadas cargas económicas e invertir en resiliencia climática.

Una campaña de base con muchos menos recursos

La disparidad financiera constituye uno de los mayores contrastes de la carrera.

Entre su inscripción como candidato en junio y finales de julio, Piper había recaudado menos de 3,000 dólares, frente a las cantidades de siete cifras acumuladas por López.

Ante esa diferencia, Piper dijo antes de las primarias que su estrategia era aprovechar las redes comunitarias construidas durante años para reclutar voluntarios, conseguir recursos y aumentar la participación electoral.

“Asegúrate de votar por la única campaña que no está financiada por intereses especiales ni por personas adineradas, sino por la gente común. Personas que buscan una perspectiva nueva y diferente a la forma tradicional de hacer las cosas”, dijo Piper a través de Facebook.

El veterano cuenta con el respaldo del Partido Demócrata de Miami-Dade, que lo seleccionó frente a López y Sánchez, así como de otras organizaciones demócratas locales. En su página de campaña aparece además el apoyo de la Florida Coalition for the Advancement of Racial Equity.

El 3 de noviembre decidirá quién representa al Distrito 5

Los resultados del 18 de agosto dejan a López como la candidata que obtuvo más votos en la primera ronda y con una estructura financiera y de respaldos mucho mayor, mientras Piper llega a noviembre después de superar por apenas 233 votos a Joe Sanchez y con una estrategia centrada en movilización de base.

A las nuevas elecciones del 3 de noviembre se llega con una incógnita importante:¿hacia dónde se inclinarán los 4,695 electores que votaron por Sanchez y que representan más de la cuarta parte de los sufragios emitidos en estas primarias?

[email protected]