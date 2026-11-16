MIAMI .- La medicina estética atraviesa una etapa marcada por la personalización, los resultados naturales y una mayor demanda de información por parte de los pacientes. En este contexto, Vicky Patricia Rojas Suárez , profesional de la salud multidisciplinaria y fundadora de Celsius Vitality Center, promueve un enfoque que integra estética avanzada, nutrición clínica, salud metabólica y bienestar para diseñar tratamientos acordes con las necesidades reales de cada persona.

Rojas se formó como Médico Cirujano en Venezuela y continuó su preparación en Estados Unidos, donde obtuvo una Maestría en Ciencias de la Enfermería y las credenciales de Family Nurse Practitioner certificada por la junta, Registered Nurse y Registered Dietitian Nutritionist. Desde esta mirada interdisciplinaria, sostiene que un procedimiento estético debe comenzar con una evaluación completa y no con la selección aislada de un producto o una tendencia.

“No existen protocolos idénticos para todos. La edad, la anatomía, la calidad de la piel, las condiciones clínicas, la nutrición, el estilo de vida y las expectativas cambian de una persona a otra. Nuestro trabajo es comprender ese conjunto antes de decidir qué tratamiento tiene sentido”, explica la especialista. “No existen protocolos idénticos para todos. La edad, la anatomía, la calidad de la piel, las condiciones clínicas, la nutrición, el estilo de vida y las expectativas cambian de una persona a otra. Nuestro trabajo es comprender ese conjunto antes de decidir qué tratamiento tiene sentido”, explica la especialista.

Entre las opciones que generan mayor interés se encuentran los bioestimuladores de colágeno y los llamados ‘cócteles’ o protocolos combinados. Estas estrategias pueden integrar diferentes herramientas para atender necesidades como pérdida de soporte, hidratación, textura o calidad cutánea. Rojas advierte, sin embargo, que combinar productos no garantiza un mejor resultado: cada intervención debe responder a una indicación clara, utilizar productos adecuados y respetar los tiempos de respuesta del organismo.

Los péptidos y las terapias relacionadas con la salud metabólica constituyen otro eje de conversación en la práctica contemporánea. Para Rojas, es esencial diferenciar los medicamentos aprobados para indicaciones específicas de las fórmulas compuestas, las sustancias en investigación y los productos ofrecidos por internet sin controles suficientes. Antes de iniciar cualquier protocolo, recomienda preguntar qué sustancia se administrará, para qué indicación se utiliza, qué evidencia existe en humanos, qué exámenes se requieren, quién realizará el seguimiento y cuál es el origen del producto.

En el campo de los procedimientos mínimamente invasivos, Rojas ha sido reconocida como Elite Artist 2025 del tratamiento endolift, el cual emplea energía láser mediante una microfibra para abordar flacidez y contorno en pacientes seleccionados. La especialista subraya que el procedimiento exige valoración profesional, conocimiento anatómico y expectativas realistas, y que no sustituye una cirugía cuando existe una indicación quirúrgica.

Además de dirigir Celsius Vitality Center, Rojas fundó su propio instituto, desde donde ofrece educación y capacitación avanzada para profesionales de la salud. Su labor como educadora clínica se enfoca en fortalecer el criterio profesional, la seguridad y la capacidad de construir protocolos personalizados, más allá de la aplicación mecánica de técnicas o productos.

“La estética moderna no consiste en hacer más, sino en elegir mejor. Cuando evaluamos a la persona de forma integral podemos buscar resultados naturales, seguros y armoniosos, sin borrar aquello que la hace reconocible”, concluye Rojas.

Sobre Vicky Rojas

Vicky Rojas, MSN, APRN, FNP-C, RN, RDN, MD (Venezuela), es fundadora y CEO de Celsius Vitality Center y fundadora de su propio instituto. Es profesional de estética avanzada y bienestar, educadora clínica, conferencista y entrenadora. Su trabajo integra medicina, práctica avanzada de enfermería, nutrición clínica, salud metabólica y estética, con énfasis en evaluación integral, protocolos personalizados y resultados naturales.

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