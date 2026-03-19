Blondiak: música para vibrar, despertar y transformar

MIAMI .– Hay artistas que buscan el éxito. Otros quieren ser escuchados. Y luego están los que, como Blondiak , buscan algo más difícil de definir: tocar el alma. Nacido y criado en Bogotá, Álvaro Felipe Baquero, nombre de pila del artista, llegó a Miami a los 18 años junto a sus padres con el sueño de convertirse en compositor y cantante.

Ahora que la música urbana parece saturada de fórmulas repetidas, el artista colomboestadounidense habla de frecuencia, energía y propósito. Lo hace desde la experiencia, como alguien que literalmente regresó de la muerte.

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Y es que su historia no empieza en un estudio ni en una tarima, sino con una pausa abrupta. A los nueve años, un accidente en bicicleta lo dejó en coma durante una semana. Dos craneotomías. Un diagnóstico incierto. Una infancia interrumpida. Y, sin embargo, también fue un despertar.

“Después de eso, la música empezó a buscarme… como si me preguntara: ¿qué vas a hacer con esos dones?”. “Después de eso, la música empezó a buscarme… como si me preguntara: ¿qué vas a hacer con esos dones?”.

Antes de ese momento, su camino parecía otro: una carrera prometedora en el fútbol, disciplina, una proyección en las categorías inferiores de La Equidad, en Bogotá. Pero la vida lo redirigió. Y en ese cambio, la música dejó de ser solo melodía para convertirse en un lenguaje invisible que, según él, atraviesa el cuerpo y le habla al alma: “Cuando encuentras ese propósito con Dios, ya no existen la ansiedad ni la tristeza. Solo el presente”.

Del ruido a la conciencia

Ese proceso interior, que él describe como “la noche oscura del alma” (recordando al místico católico Juan de la Cruz), es hoy el eje de su propuesta artística. Blondiak no quiere hacer música solo para entretener. Quiere que sus canciones transformen a otros.

“Estamos en un momento donde esa vibración ya no funciona. Ahora volvemos al amor, a la luz, a nuestras raíces”, enfatizó.

Y justamente esa búsqueda cobró más sentido tras un encuentro en Miami con Daddy Yankee, quien le dejó una frase que el artista interpreta como una señal: “Tienes un llamado y un compromiso con la juventud”.

“Son palabras que llegan como señales. El verdadero proceso ocurre en el vacío, en la oscuridad. Es ahí donde se construye el propósito”, afirmó el artista.

Por eso, se puede afirmar que, lejos de un camino improvisado, su evolución responde a una búsqueda profunda, la de reconectar con lo esencial, con el amor, con la energía, con aquello que, según dice, la música de antes sabía expresar mejor.

0909: el final que es comienzo

Esa búsqueda toma forma en 0909, su álbum debut, previsto para abril de este año. Un proyecto de 12 canciones que no solo narran, sino que intentan sanar.

Según explicó: “El número nueve es el final, pero también el comienzo. Es un ciclo. Una transformación”.

El concepto va más allá de lo simbólico: “El cero es el vacío. Y en ese vacío está todo. Es la verdadera potencialización”.

En el álbum hay temas como Esa boquita, Helicóptero y Último día, pero bajo una nueva mirada, una sensualidad consciente, un amor que construye y no degrada. Blondiak habla de flores, de palabras, de conexión real, de construir, no de consumir.

Todo está conectado

En una industria marcada por la competencia, Blondiak plantea otra lógica, y es que crecer no significa apagar a otros. “El sol brilla para todo el mundo”, aseguró.

Ese principio atraviesa proyectos como Forza Vamos Mundial, una colaboración internacional con artistas de distintos continentes que mezcla música, fútbol y una causa solidaria: “Es una canción que seguirá trascendiendo y los artistas seguirán trabajando a lo largo del año para ayudar a los más vulnerables, nuestros niños”.

Citó a los artistas participantes: Arelys Henao, Chico & The Gypsies, Nebulossa, Nuria Fergó, Lavbbe, Cesar BK, Iskander y el gran productor y artista Costi de Rumanía.

“Es una canción de unión, de superación. La vida no es fácil, pero ahí está la belleza. Este sencillo lo espero con ansias; verá la luz en el mes de abril”, dijo Blondiak al respecto.

También se refleja en El Patrón, su podcast, concebido como una guía para nuevas generaciones. “Aprendí a prueba y error. Y quiero que otros tengan una guía”, subrayó.

Pero su visión va más allá de la industria. Habla de alineación, de sincronicidades, de lo que muchos llaman casualidad… y él entiende como propósito.

En ese sentido, su incursión en el cine con Enlazados, donde comparte pantalla con Juan Pablo Llano, no es una extensión casual de su carrera. Es una consecuencia de su visión: “Todo está conectado. Todo es uno”.

La película, como su música, responde a la idea de que la vida es una red invisible en la que cada experiencia, cada encuentro y cada caída tienen una razón.

Para Blondiak, lo artístico y lo espiritual no están separados.

Creer para sostenerse

Llegar a este punto no ha sido fácil. Desde su llegada a Miami, ha construido su camino paso a paso hasta lograr reconocimientos como su reconocimiento en los Premios Icono, su nominación a los Latino Music Awards, su presentación ante 14.000 personas en el Movistar Arena de Bogotá o su aparición en Billboard como artista emergente.

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Pero incluso ahí, el desafío ha sido interno. Como reveló: “Uno de los mayores retos ha sido creer en mí mismo. Si tú no crees, nadie más lo hará”.

Con presentaciones masivas, desde la popular Calle Ocho en Miami hasta escenarios en Chile, y una comunidad digital en crecimiento, Blondiak entra en una etapa de madurez que ya no se mide solo en cifras.

Hay una palabra que el artista repite: despertar. Pero también habla de los niños, de las nuevas generaciones. Y esta misión es una responsabilidad que va más allá del escenario: “Son lo más importante. Es nuestro legado”.

De ahí que haga hincapié en la importancia de inspirar a otros, de llevar un mensaje positivo: “Estamos en una guerra espiritual, pero la luz ya ganó peso”.

Su música, entonces, no busca solamente hacernos bailar, sino que va más allá del ritmo y nos recuerda que hay otra forma de vivir, de sentir, de amar.

Más que un año, una etapa

En 2026, Blondiak no solo lanza un álbum. Estamos presenciando una nueva etapa en su carrera.

0909, Último día, Enlazados, El Patrón y una gira internacional por Colombia, Chile, México, Centroamérica y Argentina configuran un momento de expansión que parece alineado en todos los frentes.

Pero más que crecimiento, proyecta una narrativa en la que su historia personal, su dolor, su fe y su música convergen en un mismo punto. En una industria en la que muchas veces hay ruido y humo, Blondiak apuesta por algo distinto: no solo hacer música y lanzar otro tema al mundo, sino vibrar y crear melodías que inviten a reflexionar.

Y en medio de todo, un mensaje simple para reconectarnos con nuestra esencia.

“No se rindan. El único que pierde es el que se rinde. Amen a Dios por encima de todas las cosas”.