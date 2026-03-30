lunes 30  de  marzo 2026
OPINIÓN

Ted, Byron y Hialeah tocan la trompeta trumpiana y caerá el Muro de Berlín caribeño

Una tiranía que aplasta el mensaje de justicia, de verdad y de libertad, no podemos ser sus cómplices; quién podría callar a esos reclamos intrínsecos humanos, lo más divino de las personas

Oscar Elías Biscet Autor
Diario las Américas | OSCAR ELÍAS BISCET
Por OSCAR ELÍAS BISCET

No puedo decir no me defiendas, compadre, porque has aplicado tanto con saña, brutalidad y por mucho tiempo, aunque resisten las personas; pero ahora deseas robarles su honor, pese a que se rebelan. Es la lucha de un pequeño cuerpo de una hormiga brava contra un poderoso mastodonte, depredador de la libertad.

Le hablan y te haces el desentendido, el figurín, el bravucón, el dueño, que simplemente por posesión de una pistola te crees un héroe; solo eres el matón de barrio contra las personas decentes y ante conflictos exigentes, cuando estás superado en poder de fuego, se te quiebra la voz y la mente y en tu lloriqueo descontrolado de la desconexión humana y tus demasiadas evidencias de debilidades tiránicas. Es el bravucón y charlatán de barrio en situación temblorosa y finita ni con mucho que se doble por las novedades colosales, nada más declaradas a él por Trump el Pacificador.

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“Cuba será la próxima” fueron las más recientes, poderosas e inconfundibles palabras del presidente Trump; que caló tan profundo en el alma de la cúpula narcocomunista cubana y petrificó como un témpano de hielo sus mentes y corazones. Ahora en su pánico único les queda las apariencias y se muestran en sus verborreas como gente dura en pelea, incólume y difícil de rendir.

“Hice campaña con la idea de paz a través de la fuerza, pensé que no la usaría. Dije: nunca tendrás que usarla, pero a veces hay que usarla”. Trump continúa afirmando esa idea: “Y Cuba es la siguiente, por cierto... pero hagan como que no dije eso, por favor. Hagan como que no lo dije... por favor, por favor, por favor ... Medios, ignoren esa declaración. Muchas gracias”. Y terminó confirmando el propósito revelado: “Cuba es la siguiente”.

Aquella frase y otras del presidente Trump durante estos dos últimos meses han llenado de esperanza a los cubanos y a muchos estadounidenses de ver concretada una Cuba libre.

Lo más grande desde la caída del Muro de Berlín

El senador Ted Cruz, republicano por Texas y posible candidatura con apoyo del presidente Trump a la Corte Suprema de EEUU, dijo: “El comunismo es la ideología más malvada, retorcida y depravada que la humanidad haya producido”.

“En los próximos 6 meses, podríamos ver nuevos gobiernos en Irán, Venezuela y Cuba. Si terminamos con gobiernos en esos países que quieran ser amigos de Estados Unidos, eso sería el cambio geopolítico más grande desde la caída del Muro de Berlín”.

La dictadura comunista cubana no se alinea con los valores americanos

El congresista Byron Donalds, representante republicano y candidato al cargo de Gobernador de Florida con apoyo del presidente Trump, aseguró:

Los últimos 70 años ha estado la crisis humanitaria. Ha tenido una dictadura comunista asesina en Cuba. Que ha robado propiedades de las personas. Que ha robado la libertad a los cubanos; que obviamente viven en Miami y otras partes de EEUU, que huyeron dejándolo todo, que huyeron de Cuba por los Castro y Che Guevara, ese maníaco.

Así que la crisis humanitaria ya estaba. Lo que estamos presentando es una Cuba libre. Una Cuba que realmente representa la libertad y la justicia. De igualdad y derechos de una Cuba, donde las personas han llamado hogar a la Florida durante las últimas dos generaciones, puedan realmente volver a su país natal y no volver con miedo o persecución de una dictadura comunista, que no se alinea con los valores americanos y la civilización occidental.

Que se alinea con la antigua Rusia soviética, la antigua Unión Soviética. Por lo que ya se ha producido una crisis humanitaria. Lo que queremos es una Cuba libre. Y una Cuba libre va ser en el mejor interés del pueblo cubano. Ese régimen debe irse, sentenció Byron.

El presidente Donald Trump ha superado en poder, calidad y esperanza cualquier ultimátum dado a la tiranía castrocomunista durante su larga existencia malévola y únicamente para hacerla un hecho irreversible en la historia será el cumplimiento de esos mensajes de liberación de Cuba.

El pueblo cubano en Hialeah, Florida, EEUU expuso a viva voz: “Cuba next, Cuba next” (Cuba será el próximo). Por supuesto, no porque seamos merecedores ni santos; sino por persistentes en esos objetivos y mucho más por la divina misericordia que hará justo como a la viuda, quien reclamaba justicia ante el rey (Lucas 18: 1-8).

Una tiranía que aplasta el mensaje de justicia, de verdad y de libertad, no podemos ser sus cómplices; quién podría callar a esos reclamos intrínsecos humanos, lo más divino de las personas.

Por eso, Ted Cruz, Byron Donalds y los cubanos de Hialeah tocaron la trompeta trumpiana, o sea, la Campana de la Libertad que evoca aquella de Filadelfia o La Demajagua, para que todo un pueblo se regocije en una Cuba libre.

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