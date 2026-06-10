Netflix anuncia documental del trágico secuestro y asesinato de Concejal del PP a manos de ETA

El Rey Felipe VI en un fotograma del documental 'Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo', de Netflix, en el que ha participado.

El próximo 10 de julio se estrenará el documental "Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo", que reconstruye el secuestro y asesinato del concejal del Partido Popular a manos de ETA en julio de 1997. Este evento marcó un hito en la historia reciente de España, y el documental incluye un testimonio destacado del rey Felipe VI, quien recuerda la conmoción que provocó el asesinato de Blanco y su papel en la respuesta institucional en aquellos días. Para crear esta obra, el equipo de producción realizó una exhaustiva investigación que incluyó más de 180 horas de material de archivo y más de 30 fuentes audiovisuales, así como documentación de instituciones y medios de comunicación.

El resultado es una detallada reconstrucción de aquellos momentos críticos que generaron una profunda indignación y tristeza en la sociedad española, recordando a todos dónde estaban y qué sentían en ese fatídico momento.

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Netflix ha dado a conocer el tráiler oficial y las primeras imágenes de la película que aborda "los dos días en los que España entera se mantuvo en vilo, en los que millones de personas se movilizaron como única opción para frenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco, una muerte en diferido que dejó una profunda huella".

Netflix ha explicado que cuando se cumplen 29 años de la muerte del joven de Ermua, los mismos años que tenía en el momento de su asesinato, el documental recuerda "aquel momento crucial de solidaridad y compasión, en el que la sociedad vasca perdió el miedo a ETA".

Según ha detallado la plataforma, la película reconstruye la historia con hasta 30 testimonios, entre ellos el del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, el que era ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, o el alcalde de Ermua, Carlos Totorika, así como la hermana de Miguel Ángel, María del Mar Blanco.

También cuenta con la participación de Felipe VI, que comparte sus reflexiones sobre cómo vivió el entonces Príncipe de Asturias, también con 29 años, el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco y sobre la importancia de nunca perder la memoria.

"Recordando aquella carrera contrareloj, participan desde periodistas que estaban en primera línea de la noticia a las figuras institucionales de diversos partidos políticos que tuvieron un papel clave en la movilización social y política, amigos y compañeros de grupo de Miguel Ángel, compañeros de trabajo", ha indicado.

Además están presentes miembros del operativo policial, miembros de la Ertzaintza que participaron en las labores de búsqueda de Miguel Ángel durante su secuestro, y hasta los médicos que hicieron todo lo posible para salvarle la vida, entre los que se encuentran Jaime Segalés, Juan Cabezas, Francisco Vázquez, Imanol Rodríguez y el doctor Francisco García Urra.

"Por primera vez en 29 años, el documental recoge el testimonio de personas que llevaron a cabo intentos activos para detener el asesinato de Miguel Ángel Blanco y salvarle la vida contactando con miembros de la banda, como en el caso de María José Gurrutxaga o Patxi Zabaleta", ha destacado.

Netflix ha apuntado que Jon Sistiaga era entonces un reportero de 29 años que fue enviado a cubrir la noticia sobre el terreno. El periodista se convierte en narrador en este documental, ayudando "a navegar por aquellos días a través del testimonio de múltiples voces que los vivieron en primera persona, todo ello gracias a la visión que le da haber estado allí cuando todo ocurrió".

El equipo ha consultado fuentes vivas y más de 180 horas de material de archivo, más de 30 fuentes audiovisuales nacionales e internacionales, decenas de periódicos nacionales e internacionales, así como fuentes institucionales, educativas y diversos archivos y bibliotecas.

FUENTE: Con información de Europa Press