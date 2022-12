Demi Raquel es su fan y al mismo tiempo su mayor competencia

Demi Raquel es una influencer y modelo que ha participado en televisión y actualmente es propietaria de una línea de natación llamada Cheekies (en redes: @itscheekies ). Con la misma ha formado parte de las pasarelas durante la semana de la natación de Miami. Pero esta joven no se detiene. Como reveló en una entrevista, su deseo en este momento es obtener su licencia de Bienes Raíces y comprar su primera propiedad de inversión.

Al hablar de su trayectoria, Demi Raquel comentó: “a veces me pongo a reflexionar y ver todo lo que he logrado en este tiempo, y ni siquiera puedo creer algunas de las cosas que he podido realizar en televisión, aumentar la audiencia de mty, y crear mi propia marca, ha sido una locura”.

“He tenido la suerte de poder trabajar desde mi teléfono, haciendo lo que amo, y todo gracias a mi equipo y, sobre todo, a mi público”, añadió.

Demi Raquel manifestó que le gusta transmitirle a sus seguidoras confianza. “Quiero que las niñas no tengan miedo de ser ellas mismas, que aprendan a no rendirse nunca”.

Sobre las bases de una mujer emprendedora, Demi Raquel mencionó “lo más importante es mantenerse enfocada y avanzar a pesar de los obstáculos que se puedan presentar en el camino”.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCk6emIEgY3X%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAKYSEFpfTAMrmYV2n58W0RJFJnNSFicd6c1QrOMv8cQMhprf8nA1iAaQq2RMC1LR9qZAZBcZBlpRUn57f2P9Mg2v4hP0z4wgEKUCEzwq1X80mh5hnSFCDWsl6sbIoOld3M7Nvt2TwuOqocuZANjFukX6UXQYZCwZDZD View this post on Instagram A post shared by Demi (@demiraquel_)

La joven determinó que el consejo que les podría proporcionar a las personas que están iniciando algún proyecto es que sean su propio fan y al mismo tiempo su mayor competencia.

Demi Raquel se describió con una personalidad tranquila, con un humor seco, que le gusta pasar tiempo con su familia y amigos, que goza comer platillos asiáticos, que su clima favorito es el tropical, y le encanta viajar a Europa y a Asia.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCXKOJdsPJKw%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAKYSEFpfTAMrmYV2n58W0RJFJnNSFicd6c1QrOMv8cQMhprf8nA1iAaQq2RMC1LR9qZAZBcZBlpRUn57f2P9Mg2v4hP0z4wgEKUCEzwq1X80mh5hnSFCDWsl6sbIoOld3M7Nvt2TwuOqocuZANjFukX6UXQYZCwZDZD View this post on Instagram A post shared by Demi (@demiraquel_)

Además, disfruta hacer manualidades para su hogar, crear moodboards para proyectos, y, en general, producir contenido, que es así como comenzó su carrera.

“Me considero una mujer impulsiva, responsable, que ama a su familia, trabajadora, y que quiere lo mejor de la vida”, agregó.

Para finalizar, la modelo expresó “desde niña siempre he sido muy femenina, me gustaba usar los tacones de mi mamá, maquillarme; ser mujer para mí es una de las cosas más bonitas”.

Puede encontrarla en sus redes sociales:

Instagram @demiraquel_

TikTok @demiraquel

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCjSwy57Iqhk%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAKYSEFpfTAMrmYV2n58W0RJFJnNSFicd6c1QrOMv8cQMhprf8nA1iAaQq2RMC1LR9qZAZBcZBlpRUn57f2P9Mg2v4hP0z4wgEKUCEzwq1X80mh5hnSFCDWsl6sbIoOld3M7Nvt2TwuOqocuZANjFukX6UXQYZCwZDZD View this post on Instagram A post shared by (@itscheekies)

FUENTE: REDACCIÓN